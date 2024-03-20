بدائل أميركية لاجتياح رفح: تأجيل العملية البرية الإسرائيلية وتدمير أنفاق محور فيلادلفيا

مسؤولون أميركيون يقولون إن البيت الأبيض سيطرح بدائل لاجتياح رفح أمام وفد إسرائيلي، الأسبوع المقبل، من أجل منع صدام مباشر مع إسرائيل إثر الاجتياح الذي سيشكل خطرا على حياة 1.4 مليون نازح فلسطيني في المدينة

قال مسؤولان أميركيان اليوم، الأربعاء، إن إدارة بايدن تدرس "عدة بدائل" لتوغل بري إسرائيلي في رفح وستطرحها خلال لقاءات مع الوفد الإسرائيلي الذي قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إيفاده إلى البيت الأبيض، الأسبوع المقبل، حسبما نقل عنها موقع "واللا" الإلكتروني.

وأضاف المسؤولان الأميركيان أن بايدن طلب من نتنياهو، خلال محادثتهما الهاتفية، أول من أمس، أن يجري اللقاء في البيت الأبيض في محاولة لمنع صدام مباشر بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب عملية عسكرية في رفح. وأعلن نتنياهو أن الوفد سيضم وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي.

ووضع بايدن ونتنياهو خلال محادثتهما "خطوطا حمراء" متناقضة بخصوص عملية عسكرية في رفح، وفقا لـ"واللا", ويتجمع في رفح حوال 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها من شمال ووسط قطاع غزة منذ بداية الحرب على غزة.

وحسب "واللا"، فإن إدارة بايدن تعارض اجتياح رفح وتعتقد أنه ليس لدى إسرائيل خطة اجتياح قابلة للتنفيذ وتسمح بحماية النازحين المدنيين في المدينة. إلا أن نتنياهو شدد عدة مرات أن على إسرائيل اجتياح رفح بزعم القضاء على قوات حماس في المدينة.

نازحون في رفح يحاولون الحصول على طعام ( Getty Images)

وحذر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أول من أمس، من أن اجتياحا إسرائيليا سيمنع القدرة على إدخال مساعدات إنسانية من مصر، وسيعزل إسرائيل في العالم ويؤدي إلى شرخ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن بايدن فاجأ نتنياهو خلال محادثتهما الهاتفية عندما اقترح إيفاد وفد لإجراء محادثات في البيت الأبيض بشأن اجتياح رفح، وأضافوا أن هذه المرة الأولى التي تطرح فيها إدارة بايدن اقتراحا كهذا أمام إسرائيل.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين، فإنه في البيت الأبيض أدركوا أنه لا يكفي القول لإسرائيل إن الولايات المتحدة تعارض اجتياحا بريا لرفح، وإنما ينبغي أيضا طرح أفكار لعمليات بديلة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن "التخوف هو أن المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ستفشل وعندها ستتقدم إسرائيل نحو اجتياح لرفح وهذه ستكون نقطة انكسار في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وجرت مداولات في البيت الأبيض حول بدائل لاجتياح رفح، في الأيام الأخيرة. وأحد البدائل الذي جرت دراسته يقضي بإرجاء اجتياح رفح لعدة أشهر، يتم خلالها التركيز على استقرار الوضع الإنساني وإعادة إعمار أولية لشمال القطاع وبناء مساكن كي يكون بالإمكان استيعاب السكان الذين نزحوا إلى رفح. وبعد ذلك يتم إخلاء السكان من رفح وشن اجتياح لرفح، بادعاء أن خطر استهداف المدنيين سيكون أقل بكثير، حسب مسؤول أميركي.

وأشار مسؤول أميركي إلى مقترح آخر يقضي بالتركيز في المرحلة الأولى على حراسة الحدود بين مصر والقطاع، وتنفيذ خطة أميركية – إسرائيلية – مصرية مشتركة لهدم الأنفاق تحت محور فيلادلفيا وإقامة بنية تحتية تمنع إدخال أسلحة إلى القطاع.

ويتوقع أن يزور وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، واشنطن الأسبوع المقبل أيضا، حيث سيلتقي مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ومسؤولين في البيت الأبيض للتباحث في اجتياح رفح وقضايا أخرى متعلقة بالحرب على غزة والوضع عند الحدود اللبنانية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس، إن "القضاء على حماس يستوجب تصفية الكتائب المتبقية في رفح وبالطبع كتيبة ونصف الكتيبة في مخيمات وسط القطاع أيضا. ونحن مصرون على تنفيذ هذا الأمر. ولدينا نقاش سأضعه على الطاولة، والجميع يعرفه، كما أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قاله أمس. لدينا نقاش مع الأميركيين بشأن ضرورة الدخول إلى رفح. ونحن لا نرى إمكانية للقضاء على حماس من الناحية العسكرية من دون إبادة هذه الكتائب المتبقية. ونحن مصرون على تنفيذ ذلك".