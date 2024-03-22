استطلاع: حزب ساعر لا يتجاوز نسبة الحسم بعد انشقاقه عن "المعسكر الوطني"

تمثيل أحزاب المعارضة مجتمعة 67 مقعدا، يشمل "المعسكر الوطني"، مقابل 48 لأحزاب الائتلاف، وخمسة مقاعد للجبهة – العربية للتغيير، وحزب غانتس يحصل 35 مقعدا بينما يتراجع الليكود إلى 17 مقعدا

أظهر استطلاع اليوم، الجمعة، أن حزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر لا يتجاوز نسبة الحسم، بحصوله على 2.7 من الأصوات لو جرت انتخابات للكنيست الآن، وذلك بعد أسبوعين على انشقاقه عن كتلة "المعسكر الوطني" التي يرأسها بيني غانتس.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فإن "المعسكر الوطني" سيحصل على 35 مقعدا في الكنيست، فيما تراجع شعبية حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بحصوله على 17 مقعدا، ويحصل حزب "ييش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة، يائي لبيد، على 12 مقعدا.

وتوقع الاستطلاع حصول أحزاب شاس و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" على 10 مقاعد لكل حزب، فيما حصلت كتلة "يهدوت هتوراة" على 6 مقاعد.

وحصلت الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة وحزب الصهيونية الدينية وحزب ميرتس على 5 مقاعد لكل منها.

وبذلك يكون تمثيل أحزاب المعارضة مجتمعة 67 مقعدا، يشمل "المعسكر الوطني"، مقابل 48 لأحزاب الائتلاف، وخمسة مقاعد للجبهة – العربية للتغيير.