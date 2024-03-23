تسللا من الأردن: اعتقال شخصين مسلحين قرب مستوطنة بالأغوار

أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أنه خلال استجوابهما قالا إنهما اجتازا الحدود من الأردن، قبل أن يتم اعتقالهما من قبل الجيش.

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة شخصين، لم يفصح عن هويتهما، قال إنه كان بحوزتهما سلاح "كلاشنكوف" في مستوطنة "بتسائيل" في منطقة الأغوار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر أن "المشتبهين المسلحين اعتقلا على يد ضابط الأمن في ’بتسائيل’، وقد جرى اعتقالهما وإحالتهما لاستكمال التحقيق دون إصابات".

وأرفق الجيش الإسرائيلي بيانه بصورة سلاح ادعى أنه كان بحوزة الشخصين المعتقلين؛ فيما لم يذكر تفاصيل إضافية حول هويتهما.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن الشخصين اعتقلا على بعد 200 متر من مستوطنة "بتسائيل" وبحوزتهما سلاح ومشطا ذخيرة.

وأفادت بأنه خلال استجوابهما قالا إنهما اجتازا الحدود من الأردن، قبل أن يتم اعتقالهما من قبل الجيش.