رئيس المعارضة الإسرائيلية لبيد يفوز بالانتخابات التمهيديّة لحزبه بأغلبيّة ضئيلة

تقدّم لبيد على عضو الكنيست رام بن باراك في الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب، بأغلبية بلغت 52.5% فقط، مقابل 47.5%.

رئيس المعارضة الإسرائيية، يائير لبيد،

فاز رئيس المعارضة الإسرائيية، يائير لبيد، بالانتخابات التمهيديّة لحزبه "ييش عتيد"، والتي أُجريت الخميس، بأغلبية ضئيلة جدا.

وتقدّم لبيد على عضو الكنيست رام بن باراك في الانتخابات التمهيدية لقيادة الحزب، بأغلبية بلغت 52.5% فقط، مقابل 47.5%.

وشارك في التصويت 587 من نشطاء "ييش عتيد"، وفاز لبيد بفارق 29 صوتًا فقط، بتأييد من قِبل 308 أشخاص، فيما تحصّل منافسه على 279 صوتا.

وقال لبيد عقب صدور النتائج: "لقد أظهر حزب ’ييش عتيد’ مرة أخرى لدولة إسرائيل، أن هناك شيئًا آخر ممكنًا، وأن هناك شيئًا اسمه سياسة مختلفة".

وأضاف: "لقد انتهت الانتخابات التمهيدية ولكن حربنا قد بدأت للتوّ، ولا يوجد أحد غيرنا يقدّم لهذا البلد رؤية مختلفة، واتجاهًا مختلفًا".

وتابع لبيد: "الجميع استسلموا واستقروا تحت نتنياهو، وبقينا نحن فقط، لذلك نحن وحدنا من سنصنع التغيير".