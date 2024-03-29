استطلاع: حزب ساعر يتجاوز نسبة الحسم والصهيونية الدينية دونها

كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، تراجعت بمقعدين وحصلت في الاستطلاع الحالي على 33 مقعدا، فيما ارتفع تمثيل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعدين وحصل على 19 مقعدا

مظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي (Getty Images)

أظهر استطلاع صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن حزب "تيكفا حداشا" برئاسة غدعون ساعر، الذي انسحب من الحكومة، بداية الأسبوع الحالي، تجاوز نسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، بعد أن لم يتجاوز نسبة الحسم في استطلاع الصحيفة الأسبوع الماضي.

ولم يتجاوز حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، نسبة الحسم بعد أن كان قد تجاوزها في الاستطلاع السابق للصحيفة، الأسبوع الماضي.

وتراجعت كتلة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، بمقعدين وحصلت في الاستطلاع الحالي على 33 مقعدا، فيما ارتفع تمثيل حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعدين وحصل على 19 مقعدا.

وبقي تمثيل حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، 12 مقعدا كما في الأسبوع الماضي. وفاز لبيد برئاسة حزبه في انتخابات داخلية، أمس، على عضو الكنيست رام بن باراك، ولكن بفارق قليل تمثل بـ29 صوتا.

وجاءت نتائج أحزاب شاس و"يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" بحصول كل واحد منها على 10 مقاعد، كما في الاستطلاع السابق.

وكما في الاستطلاع السابق أيضا، حصلت كل من الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة وحزب ميرتس على 5 مقاعد.

وبهذه النتائج تكون أحزاب المعارضة، وبضمنها "المعسكر الوطني"، قد تراجعت قوتها بمقعدين بحصولها مجتمعة على 64 مقعدا مقابل 46 مقعدا لأحزاب الائتلاف، من دون شمل الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة في هذه المعسكرين.

وقال 45% من المستطلعين إنهم يفضلون غانتس في منصب رئاسة الحكومة، مقابل 38% الذين يفضلون نتنياهو في المنصب، وكانت هذه النسبة 34% في الاستطلاع السابق.