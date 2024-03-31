احتجاجات واسعة مناهضة لحكومة نتنياهو في القدس: مواجهات بين علمانيين وحريديين

احتشد عشرات الآلاف في محيط الكنيست في القدس، حاملين لافتات ومرددين هتافات تطالب نتنياهو بالاستقالة، وتدعو إلى العمل على إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

يشارك آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد، في احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة، والمفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" وملف إعفاء الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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شارك آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد، في احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة. pic.twitter.com/2cmm5VGgxL — موقع عرب 48 (@arab48website) March 31, 2024

وجاب الآلاف شوارع القدس المحتلة، واندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة وبين العشرات من المتظاهرين العلمانيين الذين تعرضوا لاعتداءات الحريديين عندما مرت المسيرة الاحتجاجية من حي ميئا شعاريم ذي الغالبية الحريدية، وأعلنت الشرطة عن اعتقال عدد من الأشخاص بشبهة "الإخلال بالنظام العام".

مواجهات خلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو في #القدس pic.twitter.com/O7gEa2MZWX — موقع عرب 48 (@arab48website) March 31, 2024

وينظم النشاط الاحتجاجي المركزي أمام مقر الكنيست في مدينة القدس، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بدعوة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة المحاصر، والذين كانوا قد اتهموا نتنياهو أمس، بتعمد إفشال مفاوضات تبادل الأسرى.

احتجاجات واسعة مناهضة لحكومة نتنياهو: مواجهات بين متظاهرين وحريديين في القدس pic.twitter.com/D2wBY7buld — موقع عرب 48 (@arab48website) March 31, 2024

ونصب المتظاهرون مئات الخيم أمام مقر الكنيست، وذلك بهدف تحويل المنطقة إلى منطقة احتجاج وتظاهر واعتصام يومية، حتى نهاية الأسبوع الجاري؛ فيما رفعت الشرطة الإسرائيلية، حالة التأهب في صفوفها استعدادا للمظاهرة الحاشدة وحشدت قوات كبيرة في محيط الكنيست.

كما تظاهر المئات أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة من ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، حيث أضرم المئات من المحتجين النيران بالحاويات وأغلقوا الشوارع وطالبوا أعضاء كابينيت الحرب بالضغط على نتنياهو للعمل فورا على الدفع نحو إبرام صفقة تبادل.

من الاحتجاجات ضدّ حكومة #نتنياهو اليوم، والتي شهدت مواجهات. pic.twitter.com/pDdk1agR9T — موقع عرب 48 (@arab48website) March 31, 2024

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