الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بالقدس: اعتقالات ومتظاهرون يتجاوزون حاجزا صوب منزل نتنياهو

تجمّع الآلاف مساء الثلاثاء خارج مبنى الكنيست، في الاحتجاجات ضد الحكومة، كما تجمهر متظاهرون بالقرب من منزل نتنياهو في شارع "غزة" في القدس، حيث اندلعت مواجهات بين بعض المتظاهرين وعناصر الشرطة.

آلاف المتظاهرين ضدّ حكومة نتنياهو في القدس (Getty Images)

شارك آلاف الإسرائيليين، الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة في القدس المحتلة، مناهِضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة، والمفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، واعتقلت الشرطة 5 أشخاص على الأقلّ.

وتجمّع الآلاف مساء الثلاثاء، خارج مبنى الكنيست، في الاحتجاجات ضد الحكومة، كما تجمهر متظاهرون بالقرب من منزل نتنياهو في شارع "غزة" في القدس، حيث اندلعت مواجهات بين بعض المتظاهرين وعناصر الشرطة.

حاول متظاهرون اختراق الحواجز في الطريق المؤدّي إلى منزل #نتنياهو، لتندلع مواجهات مع الشرطة. وفي وقت لاحق، تمكن المتظاهرون من اختراق أحد الحواجز.



للتفاصيل: https://t.co/nyMMsQqTOz pic.twitter.com/8sU1UGtuhq — موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024

ومن بين المتظاهرين، بعض عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

(Getty Images)

وحاول متظاهرون اختراق الحواجز في الطريق المؤدّي إلى منزل نتنياهو، لتندلع مواجهات مع الشرطة. وفي وقت لاحق، تمكن المتظاهرون من اختراق أحد الحواجز.

أحد المتظاهرين في القدس عند نزوله تحت إحدى المركبات التاابعة للشرطة.



للتفاصيل: https://t.co/nyMMsQqTOz pic.twitter.com/wEna68I8Zj — موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024

وذكرت الشرطة أن بعض المتظاهرين، قاموا "بأعمال شغب" في منطقة منزل نتنياهو.

(Getty Images)

وأُصيب أحد عناصر الشرطة بشعلة ألقيت عليه من قِبل أحد المتظاهرين. وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن ذلك.

جانب من محاولة متظاهرين اختراق حواجز في #القدس، احتجاجا على حكومة #نتنياهو في إدارة الحرب، وللمطالبة بصفقة رهائن. pic.twitter.com/GInpx6iqL8 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024

واستدعت الشرطة الإسرائيلية مركبة رشّ المياه للمكان. وعمد أحد المتظاهرين إلى النزول تحت إحدى مركبات الشرطة، لمنعها من التحرّك، فيما أظهرت مقاطع فيديو، عناصر شرطة وهم يحاولون إخراجه من هناك.

(Getty Images)

(Getty Images)

(Getty Images)