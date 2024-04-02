الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية بالقدس: اعتقالات ومتظاهرون يتجاوزون حاجزا صوب منزل نتنياهو

شارك آلاف الإسرائيليين، الثلاثاء، في مظاهرة حاشدة في القدس المحتلة، مناهِضة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسته في إدارة الحرب على قطاع غزة، والمفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، واعتقلت الشرطة 5 أشخاص على الأقلّ.
وتجمّع الآلاف مساء الثلاثاء، خارج مبنى الكنيست، في الاحتجاجات ضد الحكومة، كما تجمهر متظاهرون بالقرب من منزل نتنياهو في شارع "غزة" في القدس، حيث اندلعت مواجهات بين بعض المتظاهرين وعناصر الشرطة.
حاول متظاهرون اختراق الحواجز في الطريق المؤدّي إلى منزل #نتنياهو، لتندلع مواجهات مع الشرطة. وفي وقت لاحق، تمكن المتظاهرون من اختراق أحد الحواجز.— موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024
للتفاصيل: https://t.co/nyMMsQqTOz pic.twitter.com/8sU1UGtuhq
ومن بين المتظاهرين، بعض عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وحاول متظاهرون اختراق الحواجز في الطريق المؤدّي إلى منزل نتنياهو، لتندلع مواجهات مع الشرطة. وفي وقت لاحق، تمكن المتظاهرون من اختراق أحد الحواجز.
أحد المتظاهرين في القدس عند نزوله تحت إحدى المركبات التاابعة للشرطة.— موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024
للتفاصيل: https://t.co/nyMMsQqTOz pic.twitter.com/wEna68I8Zj
وذكرت الشرطة أن بعض المتظاهرين، قاموا "بأعمال شغب" في منطقة منزل نتنياهو.
وأُصيب أحد عناصر الشرطة بشعلة ألقيت عليه من قِبل أحد المتظاهرين. وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن ذلك.
جانب من محاولة متظاهرين اختراق حواجز في #القدس، احتجاجا على حكومة #نتنياهو في إدارة الحرب، وللمطالبة بصفقة رهائن. pic.twitter.com/GInpx6iqL8— موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024
واستدعت الشرطة الإسرائيلية مركبة رشّ المياه للمكان. وعمد أحد المتظاهرين إلى النزول تحت إحدى مركبات الشرطة، لمنعها من التحرّك، فيما أظهرت مقاطع فيديو، عناصر شرطة وهم يحاولون إخراجه من هناك.
متظاهرون تجاوز بعضهم حاجزا صوب منزل #نتنياهو في القدس.— موقع عرب 48 (@arab48website) April 2, 2024
للتفاصيل: https://t.co/nyMMsQqTOz pic.twitter.com/IKQ7dZ8ax6
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