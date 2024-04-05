بايدن يحث نتنياهو على منح مفاوضيه مزيدا من الصلاحيات ويدعو قطر ومصر للضغط على حماس

ذكر كيربي للصحافيين "لنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ومن ثم يكون من الأسهل الوفاء بهذه الالتزامات بشأن زيادة المساعدات الإنسانية".

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثتهما الخميس بأن عليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في محادثات القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت ممكن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن بايدن دعا في رسالة أبرقها لقادة مصر وقطر إلى الضغط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وقال المسؤول نفسه، إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، سيلتقي يوم الإثنين مع أقارب أسرى إسرائيليين.

وحين سئل بايدن ما إذا كان قد هدد بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، قال للصحافيين الجمعة: "لقد طلبت منهم القيام بما يقومون به حاليا".

يأتي ذلك قبيل المحادثات المرتقبة في القاهرة مطلع الأسبوع الوشيك، والتي سيشارك بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، ومسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط مخاوف من انتشار المجاعة في القطاع.

وذكر كيربي للصحافيين "لنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ومن ثم يكون من الأسهل الوفاء بهذه الالتزامات بشأن زيادة المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن "واشنطن لا تخطط لإجراء تحقيق مستقل في مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، لم تسمه، إن "التقديرات تزايدت هذا الأسبوع ومفادها بأن السنوار غير معني بصفقة، يبدو أنه يرى الضغط السياسي على إسرائيل وهو يفضل الانتظار لصفقة تنهي الحرب. فقط ضغط عسكري من أجله أن يؤدي إلى شق طريق".

وذكر مسؤول إسرائيلي آخر، أن "قطر لم تنفذ طلب الوسطاء بالضغط على حماس، وبناء عليه فإن رئيس الموساد لم يقرر بعد في ما إذا كان سيتوجه إلى محادثات القاهرة التي يشارك بها مدير CIA"؛ حسبما أوردت القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف، أن "توجه رئيس الموساد إلى القاهرة سيرفع سقف التوقعات ويجب أن يكون سبب حقيقي لذلك، وهو لا يريد المشاركة في عرض فارغ من مضمونه".