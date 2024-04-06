لبنان: الاحتلال يستهدف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب

كان قد حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق الاحتلال طيلة الليل القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة نحو أطراف بلدات رامية وعيتا الشعب من مواقعه المحاذية لبلدة عيتا الشعب، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

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وكان قد حلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، وأطلق الاحتلال طيلة الليل القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط من جنوب لبنان.

واستشهد 7 مقاتلين بينهم أربعة من حزب الله وثلاثة من حركة "أمل"، وذلك مع تجدد قصف بلدات ومواقع في الجنوب اللبناني بينها منزل في بلدة الزلوظية، فيما استهدف حزب الله مواقع إسرائيليّة، أمس الجمعة.

ويتواصل تبادل القصف بشكل يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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