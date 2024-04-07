رئيس الموساد يغادر للقاهرة مع صلاحيات "موسعة" ومساع للتوصل إلى هدنة خلال عيد الفطر

يسعى الوسطاد للدفع نحو التوصل إلى اتفاق على "هدنة إنسانية" في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر، وذلك في المحادثات تعقد في القاهرة بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية؛ كابينيت الحرب صادق على إرسال الوفد الإسرائيلي بصلاحيات "موسعة" نسبيا.

قرر كابينيت الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، إرسال رئيس الموساد، دافيد برنياع، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في محادثات القاهرة الرامية لإبرام اتفاق حول وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" خلال عيد الفطر.

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وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن كابينيت الحرب قرر توسيع صلاحيات الوفد المفاوض، الذي يضم كل من رئيس الشاباك، رونين بار، وممثل الجيش في ملف الرهائن، نيتسان ألون، في محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي تضم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)، ويليام بيرنز.

وفي هذا السياق، قال مسؤول إسرائيلي، في تصريحات نقلتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11"): "نحن في أيام حرجة في ما يتعلق باحتمالات التوصل إلى اتفاق. هناك بالفعل محادثات للتوصل إلى اتفاق مع بداية عيد الفطر، والليلة سنعرف ما إذا كانت حماس معنية حقا بالتوصل إلى اتفاق"، وأوضحت التقارير أن الوفد الإسرائيلي سيتجه مساء اليوم إلى القاهرة.

كما رجّحت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن تنجح الجولة الراهنة للمحادثات التي يقودها الوسطاء في القاهرة، أن يتم التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر؛ معتبرة أنه "أصبح الاتفاق يقترب بقوة، ومن الممكن أن يجري الإعلان من القاهرة".

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة "تلقت تأكيدات بحضور رئيس الموساد للاجتماعات التي تعقد خلال الساعات القادمة"؛ فيما أشار القيادي في حماس، باسم نعيم، إلى أن "التوقعات لا تزال مفتوحة على كل الخيارات. نأمل أن يدفع فشل نتنياهو وحكومته والضغط الداخلي والخارجي، إلى وقف إطلاق نار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة".

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن "توجيهات الكابينيت للوفد المفاوض هي توضيح اقتراح الوسطاء بالتفصيل ومحاولة العودة إلى تل أبيب بصيغة من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق". وقال المسؤول الإسرائيلي: "إنهم مفوضون بالعودة لكي يحددوا ما الذي يمكن أن يمر"، في إشارة إلى صيغة الاتفاق المتاحة.

و كانت "كان 11" قد نقلت عن مصدر وصفته بـ"المطلع" على المفاوضات، قبل انعقاد جلسة كابينيت الحرب التي تقرر خلالها إرسال الوفد للمشاركة في محادثات القاهرة، قوله إن "إسرائيل مطالبة في هذه المرحلة، باتخاذ قرارات صعبة، وعندما تكون من دون إستراتيجية، فمن المستحيل الذهاب بعيدا".

واجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع رئيس "سي آي إيه"، في القاهرة، وتناول اللقاء "الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، في اجتماع شهد "استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية في غزة، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري"، بحسب الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد "المجاعة" في القطاع، واتفق مع المسؤول الأميركي "على ضرورة حماية المدنيين وخطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح، وكذلك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم".