جنوب لبنان: 3 شهداء بغارة إسرائيلية بينهم قيادي ميداني بحزب الله

تصاعدت حدة التوتر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، على الجبهة الشمالية وطول الحدود اللبنانية، حيث رصد الجيش الإسرائيلي، عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

استشهد ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبنانية، في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على قرية السلطانية بجنوب لبنان، حسب ما أفادت وكالة "رويترز" صباح الإثنين.

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وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، على الجبهة الشمالية وطول الحدود اللبنانية، حيث رصد الجيش الإسرائيلي، عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى.

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية. وفي المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.