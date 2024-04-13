إيران شرعت بهجوم بواسطة طائرات مُسيرة على إسرائيل

حالة من الترقب في المنطقة واستعدادات خاصة في إسرائيل شملت تعليمات جديدة للجبهة الداخلية، في ظل التحسب من هجوم إيراني وشيك للرد على مقتل قيادات في الحرس الثوري في استهداف قنصليتها في دمشق.

أطلقت إيران، مساء السبت، هجوما بواسطة عشرات الطائرات الهجومية المُسيرة باتجاه إسرائيل، بحسب ما أكدت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق ساعات قبل وصول هذه الطائرات إلى الأجواء الإسرائيلية، وسط تقديرات بأنها موجهة نحو أهداف عسكرية، وذلك في رد على قتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد "فيلق القدس" في سورية ولبنان، محمد رضا زاهدي، في هجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

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وأكدت تقارير استخباراتية غربية أن إيران أطلقت بالفعل خلال الساعة الماضية عشرات الطائرات المُسيّرة الانتحارية باتجاه إسرائيل، ومن المتوقع أن تدخل هذه المسيرات التي أطلقت من إيران والعراق، المجال الجوي الإسرائيلي، خلال ساعات، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

بدوره، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان مصور صدر عنه مساء السبت، على أن "الدفاعات الجوية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم"، مشددا على "تقدير" تل أبيب "لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، وكذلك دعم بريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى عدة".

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت الموسع)، الليلة، في جلسة استثنائية تنعقد الليلة في قبو وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، عقب اجتماع آخر لكابينيت الحرب، وذلك في ظل حالة استثنائية من التوتر في إسرائيل، تخوفا من الهجوم الإيراني المتوقع.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة سارية حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين المقبل، تشمل حظر الأنشطة التعليمية والتربوية وتقييد تجمهر المواطنين على ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها فعاليات في الهواء الطلق ألف شخص، مع فرض قيود إضافية قرب الحدود مع لبنان وفي "غلاف غزة"، حيث سيتم إغلاق الشواطئ.

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