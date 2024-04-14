المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 300 مسيرة وصاروخ تجاه إسرائيل

زعم هغاري خلال حديثه للصحافيين من مقر وزارة الأمن في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي نجح في إحباط الهجوم الإيراني، مؤكدا أن الحدث لم ينته وإن الجيش الإسرائيلي ما زال في حالة جهوزية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، صباح اليوم الأحد، في إحاطة للصحافيين بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، إن إيران أطلقت أكثر من 300 مسيرة وقذيفة تجاه إسرائيل وتم اعتراض 99 بالمائة منها، مشيرا إلى أن إيران قامت بعمل خطير الليلة وتريد التصعيد في الشرق الأوسط.

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وزعم هغاري خلال حديثه للصحافيين من مقر وزارة الأمن الإسرائيلي في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي نجح في إحباط الهجوم الإيراني، مؤكدا أن الحدث لم ينته وإن الجيش الإسرائيلي ما زال في حالة جهوزية، وإن التعليمات للجبهة الداخلية ما زالت قائمة.

وأوضح أن عدد قليل من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية، لافتا إلى أن بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران.

وزعم المتحدث العسكري الإسرائيلي أن إيران فشلت في تدمير القاعدة العسكرية الإسرائيلية بالنقب، مشيرا إلى أن الصواريخ التي تم إطلاقها من العراق لم تصل إلى الأجواء الإسرائيلية.

وفي سياق التصدي للهجوم الإيراني قال هغاري إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت فجر اليوم الأحد، على أهداف لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

عن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، قال المتحدث العسكري: "يتم إعداد الخطط للاستمرار، ونناقش البدائل وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني دولة إسرائيل. إن الجيش الإسرائيلي مؤهل تماما لمواصلة المهام المقبلة".

يأتي ذلك، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القوات الأميركية ساعدت في إسقاط "كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا"، مضيفا أنه أكد مجددا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الدعم الأميركي "الثابت" لإسرائيل.