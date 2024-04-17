معطيات رسمية: 10 آلاف جندي إسرائيلي سيواجهون أزمات نفسية بحلول نهاية 2024

وزارة الأمن: شعبة تأهيل الجنود المصابين تستعد لاستيعاب 20 ألف مصاب جديد حتى نهاية العام 2024 ، وبينهم 8000 جندي تطورت لديهم أزمات نفسية، مثل الهلع، الكآبة، أمراض نفسية وما شابه، وأن عددهم قد يرتفع إلى 10 آلاف

استقبلت شعبة تأهيل الجنود الإسرائيليين المصابين والمعاقين 7209 جريحة وجريح منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتطور لدى 2111 (30%) منهم أزمات نفسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن حوالي 60% من أولئك الذي تطورت لديهم أزمات نفسية، وعددهم 1267، كانت الإصابة النفسية هي الإصابة الأساسية.

ويُقدر أن يتم خلال العام الحالي استيعاب قرابة 8000 مصاب جديد يواجهون أزمات نفسية في شعبة تأهيل الجنود، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن شعبة تأهيل الجنود المصابين تستعد لاستيعاب 20 ألف مصاب جديد حتى نهاية العام 2024 الجاري، وبينهم 8000 جندي (40%) تطورت لديهم أزمات نفسية، مثل الهلع، الكآبة، ما بعد الصدمة، صعوبات بالتأقلم، صعوبات بالتواصل، أمراض نفسية وما شابه، وفقا للبيان، وأن عددهم قد يرتفع إلى 10 آلاف.

وأضاف البيان أن الفترة بين عيد الفصح اليهودي ويوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في الحروب يتوقع أن تكون حساسة بشكل خاص بالنسبة للجنود الذين يواجهون أزمات نفسية، واحتمال أن تشتد أزمتهم النفسية.