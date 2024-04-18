نتنياهو: ملتزمون بصد التهديد الإيراني.. نتعرض لتهديد وجودي ولا يمكن مواجهته إلا بالوحدة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن دولة إسرائيل تتعرض إلى "تهديد وجودي" واعتبر أنه لا يمكن مواجهته إلا من خلال "الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي"، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال زيارة أجراها إلى مقري جهازي الموساد والأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه.

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وذكر البيان أن نتنياهو اجتمع مع رئيس الموساد، دافيد برنياع؛ ورؤساء الأقسام في الجهاز. وقال إنهم ناقشوا "التطورات الإقليمية في مختلف القطاعات". وأضاف البيان أن نتنياهو وبرنياع تطرقا إلى "الجهود المستمرة وأهمية بذل كل ما هو ممكن لإعادة الرهائن في أسرع وقت ممكن".

بعد ذلك، زار نتنياهو مقر الشاباك، حيث عقد اجتماع مع رئيس الجهاز، رونين بار، والتقى بالمسؤولين في الجهاز؛ واطلع على "الإجراءات الاحترازية المضادة المكثفة التي يقوم به الجهاز في مختلف القطاعات.

وقال البيان إن "نتنياهو شكر الموساد والشاباك على دورهما في حماية أمن الدولة، وخاصة في العمل الأمني ​​والعملياتي والاستخباراتي المكثف الذي قام به الجهازان منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".