لأول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر: مسؤول بالإدارة الأميركية يزور "غلاف غزة"

أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الزيارة للمسؤول الأميركي في منطقة "غلاف غزة"، تأتي بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي، الذي سيرافقه في الجولة وزير الأمن يوآف غالانت، كما سينضم إليه وزير الخارجية إسرائيل كاتس.

من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بجولة في منطقة "غلاف غزة" وتحديدا سيزور كيبوتس "باري" ومعبر كرم أبو سالم، بناء على طلبه هذا الأسبوع، خلال زيارته إلى البلاد المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن هذه هي المرة الأولى منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، التي يقوم فيها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بزيارة المنطقة.

وأفاد الموقع أن هذه الزيارة للمسؤول الأميركي في منطقة "غلاف غزة"، تأتي بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي، الذي سيرافقه في الجولة وزير الأمن يوآف غالانت، كما سينضم إليه وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن بلينكن سيزور إلى السعودية، الإثنين، للقاء الشركاء الإقليميين في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لبيان الخارجية الأميركية فإن بلينكن سيناقش "الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، وسيناقش الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة، ويؤكد على أهمية ضمان استمرار هذه الزيادة".

وتابعت الخارجية في بيانها الصادر عن المتحدث باسمها ماثيو ميلر، أن بلينكن سيناقش أيضا: "أهمية منع انتشار الصراع، ويناقش الجهود الجارية لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، بما في ذلك من خلال الطريق إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وأشار البيان إلى أن بلينكن "سيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الإقليمي. كما سيقوم الوزير بالتنسيق مع شركائنا لضمان استمرار التقدم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول العالمي للطاقة".

والزيارة ستكون الخامسة لبلينكن إلى السعودية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر وتأتي في توقيت تأمل فيه الولايات المتحدة بأن تشكل إثارة احتمالات التطبيع عاملا يحفز "الاعتدال" لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.