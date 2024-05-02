الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد 3 من يعبد بادعاء إعداد عبوات ناسفة

حسب بيان للشاباك، الشبان الثلاثة اعتقلوا بداية العام الحالي، وهم متهمون بالاتصال مع قيادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان وصنع عبوات ناسفة لتفجيرها عن بعد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

قدمت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية لوائح اتهام ضد ثلاثة شبان من قرية يعبد في الضفة الغربية، نسبت فيها إليهم العضوية في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وإعداد عبوات ناسفة من أجل تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وقُدمت لوائح الاتهام ضد الشبان أحمد طالب خالد أبو بكر (29 عاما)، وإبراهيم عبد الرحيم جابر أبو بكر (29 عاما)، وعبادة منصور محمد أبو بكر (18 عاما)، حسب بيان صادر عن الشاباك اليوم، الخميس.

إبراهيم أبو بكر

واعتقل الشبان الثلاثة خلال عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي، في كانون الثاني/يناير الماضي. وحسب البيان، فإن الثلاثة نشطوا بتوجيه من قيادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان، لتنفيذ عمليات تفجير عن بعد ضد قوات الجيش الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أحمد أبو بكر

وادعى بيان الشاباك أنه أثناء اعتقالهم تم ضبط عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام.

كما ادعى البيان أنه أثناء التحقيق معهم في الشاباك، تبين أن أحمد وإبراهيم أجروا اتصالا سريا مقابل قيادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في لبنان، وحصلا على المال، وقسم منها بعملات رقمية.

عبادة أبو بكر

وأضاف البيان أن أحمد وإبراهيم أجريا تجارب على صنع عبوات ناسفة وتشغيلها عن بعد ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وادعى البيان أنه تعالى خلال التحقيق مع عبادة أن إبراهيم ضمّه إلى الخلية وأنه صنع عبوات ناسفة بتوجيه من الأخير.