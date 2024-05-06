الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بتفاصيل حول العملية العسكرية في رفح

تقرير: جميع وزراء كابينيت الحرب ورؤساء أركان الجيش والشاباك والموساد أيدوا القرار ببدء إخلاء السكان من رفح تمهيدا لتوغل بري في المدينة، وأن موقف حماس بالمفاوضات وقصف كرم أبو سالم دفع لاتخاذ قرار الإخلاء

طالب مسؤولون في الإدارة الأميركية بإيضاحات والمزيد من التفاصيل من إسرائيل حول العملية العسكرية في رفح، التي صادق عليها كابينيت الحرب، أمس، ويتوقع أن تجري اتصالات بين الجانبين في وقت لاحق من اليوم، الإثنين، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".

وقال مصدران إسرائيليان، اليوم، إن جميع وزراء كابينيت الحرب أيدوا بدء إخلاء المدنيين من رفح تمهيدا لاجتياح للمدينة، حسبما نقل عنهما موقع "واللا" الإلكتروني.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه خلال اجتماع كابينيت الحرب، أمس، طرح نتنياهو لأول مرة في الأربعة أشهر الأخيرة التصويت على المرحلة الأولى لعملية عسكرية في رفح، وطلب من جميع أعضاء كابينيت الحرب أن يعبروا عن رأيهم في الموضوع.

وقال المصدر الثاني إن رئيس أركان الجيش ورئيسا الشاباك والموساد أيدوا القرار ببدء إخلاء السكان من رفح تمهيدا لتوغل بري في المدينة.

وبحسب هذا المصدر، فإن موقف حماس في المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، والقصف على معبر كرم أبو سالم، الذي أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة ستة آخرين، أدى إلى القرار الإسرائيلي بالتقدم نحو شن عملية عسكرية في رفح.

إلا أن مسؤولا إسرائيليا أكد أن نتنياهو أحبط إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول تبادل أسرى وهدنة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم، عن المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن إسرائيل وحركة حماس كانتا قريبتان إلى التوصل إلى اتفاق قبل يومين، لكن تصريحات نتنياهو بشأن رفح أجبرت حماس على تشديد مطالبها في محاولة لضمان منع دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن حماس تسعى الآن للحصول على مزيد من الضمانات بأن إسرائيل لن تنفذ سوى جزء من الاتفاق ثم تستأنف القتال. وأعرب عن أسفه لأن حماس وإسرائيل قد حولتا اتجاههما نحو ممارسة "لعبة اللوم".