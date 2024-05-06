غالانت: "جهود إعادة الرهائن ستتواصل حتى بعد بدء العملية في رفح"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إن "كافة الجهود التي تبذل لإعادة الرهائن"، ستتواصل "بعد بدء العملية في رفح"، وذلك في لقاء جمعه مع ممثلين عن عائلات أسرى إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرب لشن هجوم بري على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، وذلك مع تكثيف القصف الإسرائيلي مستهدفا المناطق كان قد طالب سكانها بإخلائها في مختلف المناطق الشرقية.

وقال غالانت إن "عمليات إعادة أحبائكم مستمرة طوال الوقت، حتى خلال هذه الساعات"، وتابع "نحن ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب، لكن رفض حماس لأي خطة تسمح بإعادة المختطفين، يلزمنا ببدء العملية في رفح".

وأضاف "في كل قرار نتخذه، عملياتيا أو سياسيًا، تبقى مهمة إعادة الرهائن أمام أعيننا؛ وحتى بعد بدء العملية في رفح فإن كافة الجهود لإعادة الرهائن ستتواصل".