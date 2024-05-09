إردان يعتبر تهديد بايدن وقف إمدادات أسلحة "مخيبا للآمال"

في أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، قال إردان للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت" "إنه أمر صعب جدا وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب".

اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، تهديد الرئيس الأميركي جو بايدن، وقف إمدادات أسلحة معينة إلى إسرائيل في حال اجتياحها مدينة رفح المكتظة بالسكان، "مخيبا للآمال".

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وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي على تحذير بايدن، قال إردان للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت" "إنه أمر صعب جدا وتصريح مخيّب للآمال إلى حد كبير يصدر عن الرئيس الذي أعربنا عن امتناننا له منذ بداية الحرب".

رد إردان بالإشارة إلى أن إيران وحماس وحزب الله سيفسرون تصريحات بايدن على أنها "أمر يعطيهم الأمل بالنجاح".

وقال "في حال فرضت قيود على إسرائيل تمنعها من دخول منطقة بأهمية ومركزية رفح، حيث يتواجد آلاف الإرهابيين والرهائن وقادة حماس، كيف يمكننا تحقيق أهدافنا؟".

وأضاف "هذا ليس سلاحا دفاعيا. يتعلق الأمر بقنابل هجومية معينة. في النهاية، ستقوم إسرائيل بما تعتقد أن عليها القيام به من أجل أمن مواطنيها".

وتحدت إسرائيل الاحتجاجات الدولية عبر إرسال دبابات وتنفيذ "غارات مستهدفة" في المدينة الحدودية الواقعة في جنوب قطاع غزة والمكتظة بالمدنيين الفلسطينيين النازحين، والتي تعتبرها إسرائيل أنها آخر معقل لحركة حماس. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت مع بدء الحرب على غزة القضاء على الحركة.

وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الإخبارية، قال بايدن ردا على سؤال حول السبب الذي دفع إدارته الأسبوع الماضي إلى تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل إن "مدنيين قتلوا في غزة بسبب هذه القنابل (...) هذا أمر سيّء".

ومنذ صباح الخمسين تتعرض رفح إلى قصف شديد، في وقت تشهد بعض المناطق معارك ضارية، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في بعض المحاور تصديا للقوات المتوغلة، وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا إنه يقصف أيضا "مواقع حماس" شمالا في وسط قطاع غزة.

وسيطرت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، والذي يعتبر نقطة العبور الرئيسية للمساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث أبلغت إسرائيل أميركا أن معبر رفح سيفتح بعد تحديد الجهة التي سوف تديرهـ على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية، الخميس.