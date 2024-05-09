الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل أحد جنوده ويقصف جنوب لبنان

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء، تبادلا للقصف والضربات الصاروخية والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتركز القصف في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى.

أعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمقتل أحد جنوده، خلال الرشقات الصاروخية التي أطلقها حزب الله على المناطق الحدودية والجليل الأعلى والغربي، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية القطاع الشرقي جنوب لبنان.

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شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الأربعاء، تبادلا للقصف والضربات الصاروخية والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وتركز القصف في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى.

وشن الطيران الإسرائيلي، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وقال حزب الله إنه وجه ضربات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ لأهداف إسرائيلية في تصعيد للقتال المستمر منذ سبعة أشهر في المنطقة الحدودية.