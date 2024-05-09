سموتريتش يحرض المستوطنين: "خطر الدولة الفلسطينية ملموس مثلما لم يكن منذ سنين"

أقوال سموتريتش جاءت خلال اجتماع بمبادرته مع قادة المستوطنين: "دولة فلسطينية تشكل تهديدا شديدا على دولة إسرائيل وعلينا منعه بكافة الأدوات المتوفرة لدينا. والوقت المتبقي للعمل ضد الفكرة الخطيرة بإقامة دولة فلسطينية هو الآن"

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع بادر إليه مع رؤساء سلطات محلية في المستوطنات في الضفة الغربية، أمس، إن "خطر الدولة الفلسطينية ملموس مثلما لم يكن منذ سنين".

ويبدو هذا التصريح أنه تحريض للمستوطنين على شن اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة، ويأتي بعد دعواته لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب، وإلى "محو حوارة".

وجاء في بيان صدر اليوم، الخميس، عن مكتب سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، أنه "استعرض في الاجتماع الخطر الملموس الآخذ بالتطور لإقامة دولة فلسطينية بضلوع دولي وموافقة الجهات اليسارية في المؤسسة السياسية" الإسرائيلية.

واعتبر سموتريتش أنه "لا يعقل أن يكون 7 أكتوبر، اليوم الذي نُفذت فيه المجزرة المروعة والأقسى منذ المحرقة، يوم تأسيس الدولة الفلسطينية".

وتابع أن "دولة فلسطينية تشكل تهديدا شديدا على دولة إسرائيل وعلينا منعه بكافة الأدوات المتوفرة لدينا. والوقت المتبقي للعمل ضد الفكرة الخطيرة بإقامة دولة فلسطينية هو الآن. ودول العالم تدفع هذا الأمر وهذا أخطر مما سبق".

وقال سموتريتش لقادة المستوطنات إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمنع في الأشهر الأخيرة عقد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على بناء استيطاني في الضفة الغربية، "خلافا للتفاهمات الصريحة لدى تشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "أعمل مقابل رئيس الحكومة"، وأنه "ملحّ جدا وقف التجميد الفعلي الحاصل في يهودا والسامرة".

وذكرت القناة 12، أمس، أن سموتريتش أمهل نتنياهو 4 أيام ليوضح موقفه من استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في هذه المرحلة، وتوضيح ذلك بشكل رسمي وخطي، في محاولة لدفعه إلى "تحمل الثمن السياسي" لهذه الخطوة، وإلا فإن سموتريتش هدد باستئناف البناء الاستيطاني.، مستغلا الصلاحيات التي منحت له بناء على الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها حكومة نتنياهو الحالية، واستئناف البناء الاستيطاني دون موافقة مباشرة من نتنياهو.

واعتبر القناة 12 أن موقف سموتريتش يضع نتنياهو في موقف صعب في ظل الضغوط التي يتعرض لها من واشنطن بشأن ممارسات الاحتلال وإرهاب المستوطنين في الضفة.