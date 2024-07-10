اجتماع أميركي إسرائيلي قطري مصري في الدوحة لبحث اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة رئيس الوزراء القطري ومدير "سي آي إيه" ورئيس الموساد ورئيس المخابرات المصرية. تقارير إسرائيلية تشير إلى تقدم بالمفاوضات.

قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إن تل أبيب تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء حول المبادئ العامة للصفقة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس، لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء. وأشارت القناة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية ينعقد يوم غد، الخميس، لبحث مخرجات جولة المحادثات التي عقدت في الدوحة.

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وفي وقت سابق، الأربعاء، اجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، في العاصمة القطرية، لبحث الصفقة المقترحة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 278 يوما.

يأتي ذلك في استئناف لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة القطرية المصرية بدعم من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أمل إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، من خلال صفقة تبادل أسرى يتم بموجبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

"نقاط خلافية يسعى المجتمعون بالدوحة لحلها"

وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، إلى نقاط خلافية عالقة قالت إن المحادثات في الدوحة تهدف للتوصل إلى تفاهمات حولها، ومن بينها: آلية إنهاء الحرب؛ وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة التبادل؛ وإذا ما كان سيكون لإسرائيل الحق الاعتراض على الإفراج عن أسرى معينين؛ والانسحاب الإسرائيلي من محور فيلدلفيا ومعبر رفح، وتوقيت البدء بإعادة إعمار قطاع غزة.

ونقلت "كان 11" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "طلما هناك مفاوضات، سنستمر في وضع أقدامنا على البنزين (في إشارة إلى مواصلة الهجمات المتصاعدة على قطاع غزة)"، وأشارت إلى "رغبة إسرائيلية في الإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحباء الذين تنطبق عليهم معايير "المرحلة الإنسانية" من اتفاق التبادل.

وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن يطلب الوزراء من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إجراء محادثات حول "التنازلات الإسرائيلية في إطار صفقة الرهائن" واستعراض رد حركة حماس على مقترح الصفقة، وذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينيت) المقرر الخميس.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، في نشرتها المسائية، إن إسرائيل تطالب في إطار المفاوضات، بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بأن بعدم عودة "المسلحين"، في إشارة إلى عناصر المقاومة الفلسطينية، إلى شمالي القطاع كجزء في إطار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

ويزور مسؤولون أميركيون كبار المنطقة للضغط من أجل وقف إطلاق النار بعد أن قدمت حماس تنازلات الأسبوع الماضي، في حين طالبت حركة حماس الوسطاء بالتدخل، محذرة من أن تصعيد جيش الاحتلال لهجماته على قطاع غزة ومساعيه لإعادة تهجير سكان شمالي القطاع يهدد محادثات الهدنة في لحظة حاسمة ودعت الوسطاء إلى كبح جماح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال نتنياهو في لقاء جمعه بالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، تمسكه بما وصفها بـ"الخطوط الحمراء الإسرائيلية" للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو،

وكان نتنياهو قد حدد في بيان صدر عن مكتبه يوم الأحد الماضي، 4 "خطوط حمراء" للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، أولها أن تسمح أي صفقة لإسرائيل باستئناف القتال حتى يتم تحقيق جميع أهداف الحرب، بالإضافة إلى "منع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر عبر الحدود"، و"رفض عودة آلاف المسلحين لشمال قطاع غزة"، و"عمل إسرائيل على زيادة عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس إلى الحد الأقصى الممكن".

ووصل وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد، ورئيس الشاباك، رونين بار، وممثل الجيش في ملف الأسرى، الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، إلى العاصمة القطرية، في وقت سابق، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي يصم مدير "سي آي "إيه"، ورئيس المخابرات المصرية، كامل، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التابعة للدولة في مصر، عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن الوفد الأمني المصري، بقيادة رئيس جهاز المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، سيكون "في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت"، وأضاف "هناك اتفاق حول كثير من النقاط"، مضيفا أن المفاوضات ستعود إلى القاهرة يوم الخميس.