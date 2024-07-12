الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بانفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان وقصف موقع عسكريّ في سورية

قال الجيش الإسرائيليّ إنّ قوّاته، "هاجمت ليلا، موقعا عسكريًّا بجنوب سورية، ردا على إطلاق صاروخ تم رصده الخميس، باتجاه جنوب هضبة الجولان، وسقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، يعلن مقتل ضابط بانفجار مسّيرة أُطلقت من لبنان، وسقطت، أمس الخميس، في "الكابري" شرق نهريا؛ كما أكّد أنه قصف موقعا عسكريًّا في سورية.

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ قوّاته، "هاجمت ليلا، موقعا عسكريًّا بجنوب سورية، ردا على إطلاق صاروخ تم رصده الخميس، باتجاه جنوب هضبة الجولان، وسقط في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وفي الفترة الأخيرة، زاد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي "المصادقة" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد قال في كلمة ألقاها أوّل من أمس، الأربعاء، خلال تأبين أحد قادة حزب الله، والذي قُتل بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، إنّ التوصل لوقف إطلاق نار في غزة، هو السبيل الوحيد كَي يتوقف إطلاق النار من لبنان، حيث رأى أن "الاحتلال الإسرائيلي في مأزق (هناك)، وليس لديه خيارات".

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