31 حالة وفاة وأكثر من 350 إصابة بحمى النيل الغربي في إسرائيل

حمى النيل الغربي هو مرض ينتقل جراء لسعة البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، الذي لا توجد أدوية لعلاجه، ويكون تأثير المرض خطير لدى الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، عن 31 حالة وفاة و356 إصابة بمرض حمى النيل الغربي المنتشر في البلاد.

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وجاء عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "نحو 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض حمى النيل الغربي، بينما تظهر الأعراض بشكل متفاوت على نحو 20% من المصابين، فيما تظهر مضاعفات عصبية لدى أقل من 1% من المصابين".

وأشارت إلى أن الأعراض تشمل الحمى والتوعك العام والصداع وآلام في مختلف أنحاء الجسد، إذ يكون خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير بين البالغين والأشخاص الذين يعانون من تثبيط كفاءة جهاز المناعة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن "الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر وكذلك لا ينتقل من الإنسان إلى البعوض".

وشددت على أنه "من أجل الحد من التعرض للبعوض، يوصى باستخدام الأجهزة والمستلزمات المناسبة لطرد البعوض خصوصا في غرف السكن، بالإضافة إلى تشغيل أجهزة التهوية في أماكن المكوث".

يشار إلى أن حمى النيل الغربي هو مرض ينتقل جراء لسعة البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، الذي لا توجد أدوية لعلاجه، ويكون تأثير المرض خطير لدى الأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة.