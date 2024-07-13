الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدفين جويين مشبوهين" في إيلات

لم يذكر البيان ما هي طبيعة هذه الأهداف المشبوهة؟ ومن أين أُطلقت؟ وعادة ما تتبى المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مواقع في إيلات وأحيانا تقوم القوات المسلحة اليمنية بعمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد أهداف تسميها حيوية في إيلات ومواقع

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عن اعتراضه لـ"هدفين جويين مشبوهين" كانا في طريقهما إلى إسرائيل من جهة الشرق.

ودوت صافرات الإنذار قبل فجر السبت، في إيلات والمنطقة الصناعية فيها، إثر إطلاق الجيش اعتراضات جوية بالشراكة مع الطيران الحربي، خشية من سقوط شظايا. وأوضح البيان أنه لا مصابين إثر الحدث.

ولم يذكر البيان ما هي طبيعة هذه الأهداف المشبوهة ومن أين أُطلقت، وعادة ما تتبى المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مواقع في إيلات وأحيانا تقوم القوات المسلحة اليمنية بعمليات مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد أهداف تسميها حيوية في إيلات ومواقع إسرائيلية أخرى.

وبسياق متصل، أعلن الحوثيون، مساء أمس الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيرة، وذلك في ما قالوا إنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة (Charysalis)، وذلك في البحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتم استهدافها مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيّرة".

وشدد سريع على أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تحيي كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم الحاشد وغير المسبوق في المحافظات والمديريات وتأكيدهم على استمرار المساندة العسكرية للمقاومة الفلسطينية".

وختم سريع بالقول إن "القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني من تحركات معادية من قبل النظام السعودي تنفيذا للتوجيهات الأميركية وخدمة للعدو الإسرائيلي، تؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات".