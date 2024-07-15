رئيس بلدية حيفا: التقديرات أننا سنبقى أياما متواصلة بالملاجئ ومواقف السيارات

"إننا نغيّر الآن طريقة بناء مواقف السيارات. ونجهزها من أجل المكوث فيها لمدة طويلة لأنه بموجب التقديرات سنبقى في الملاجئ ومواقف السيارات أربعة أيام متواصلة في الحد الأدنى، وهذا يلزم بتجهيزها، وتوسيع شوارع لإخلاء سكان"

قال رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، في مقابلة لـ"راديو الشمال" اليوم، الإثنين، إنه لا يتم اطلاع البلدية على تطورات وتوقعات الوضع عند الحدود اللبنانية وأن التقديرات هي أنه في حال اتساع الحرب مع حزب الله فإن سكان المدينة سيبقون أربعة أيام متواصلة في الملاجئ ومواقف السيارات تحت المباني.

وأشار ياهف إلى "أننا نغيّر الآن طريقة بناء مواقف السيارات. ونجهزها من أجل المكوث فيها لمدة طويلة لأنه بموجب التقديرات سنبقى في الملاجئ ومواقف السيارات أربعة أيام متواصلة في الحد الأدنى، وهذا يلزم بتجهيزها، مثل بناء مراحيض، وهي ليست متوفرة اليوم، وأوعزنا ببنائها في مشاريع البناء الجديدة".

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وأضاف أن "مقاولي البناء تفهموا هذا الأمر بالكامل وأن المباني يجب أن تخضع لتغييرات كبيرة على إثر الوضع الأمني، مثل عرض الشوارع لمصلحة شكل إخلاء السكان. وهذه أمور لم تؤخذ بالحسبان حتى اليوم، والآن ينبغي أخذها بالحسبان".

وقال ياهف إنه "ليس بإمكاني التحدث باسم الشمال وأنا لا أعرف فعلا ما يحدث هناك. ولم يطلعني أحد وكأننا لسنا المدينة الأكبر والأهم في الشمال. ولا يتم اطلاعنا على ما يحدث".

وأشار إلى أن "قائد الجبهة الداخلية سيأتي غدا لزيارتنا لأول مرة، وسنستمع إلى أقواله، لكننا نفعل أي شيء كي تكون المدينة وسكانها آمنين وأن يعرفوا ماذا سيفعلون في حال سقوط صواريخ، التي ستكون أكثر دقة مما كانت في العام 2006" أي حرب لبنان الثانية.