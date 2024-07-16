غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، في حين هاجم حزب الله أهدافا للجيش الإسرائيلي في إطار المواجهات الحدودية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية.

استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والغارات الجوية، الثلاثاء، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

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وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، في حين هاجم حزب الله أهدافا للجيش الإسرائيلي في إطار المواجهات الحدودية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية.

ومساء الإثنين، رصد 20 قذيفة صاروخيّة أُطلقت من لبنان صوب في منطقة كريات شمونة، فيما أكد حزب الله، مهاجمة كريات شمونة "بعشرات صواريخ "الفلق" و"كاتيوشا’".