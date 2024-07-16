لائحة اتهام ضد إسرائيلي "نفذ أنشطة أمنية بتوجيه جهات استخباراتية إيرانية"

المتهم يدعى إليميلخ شطيرن (21 عاما) من بيت شيمش، جند إسرائيليين آخرين تم اعتقالهما وإطلاق سراحهما، وطلب منهم تنفيذ مهمات بينها تعليق ملصقات في تل أبيب ونقل رزم تحتوي على رأس حيوان أو رأس دمية ورسالة تهديد

قُدمت اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي، نُسبت إليه تهمة "تنفيذ أنشطة أمنية بتوجيه جهات استخباراتية إيرانية"، حسب بيان مشترك صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وكان الشاباك والشرطة قد اعتقل ثلاثة مواطنين إسرائيليين، يدعى أحدهم إليميلخ شطيرن (21 عاما) من مدينة بيت شيمش، يشتبه بأنه كان على اتصال بواسطة منصة تلغرام مع حساب باسم "ANNA ELENA"، طالبه بتنفيذ مهمات، بينها تعليق ملصقات في تل أبيب، وضع أموال في نقاط مختلفة في القدس وتل أبيب، نقل رزم تحتوي على رأس حيوان أو رأس دمية ورسالة تهديد.

وأضاف البيان أن شطيرن جنّد مواطنين إسرائيليين آخرين "نفذا المهمات لقاء مقابل مالي"، وأن شطيرن حصل على مقابل بعملة كريبتو. وجرى إطلاق سراح المعتقلين الآخرين بعد التحقيق معهم إلى حين اتخاذ قرار بشأنهما.

وحسب الشباك، فإنه "رصدت في الأشهر الأخيرة حسابات وهمية كثيرة تستخدمها جهات أمنية إيرانية، وتم جمع معلومات كثيرة حول الجهات التي تقف خلف تشغيلها. وقسم كبير من المواطنين الإسرائيليين الذين تلقوا توجهات مشبوهة امتنعوا عن الاستجابة لها وحذروا منها أمام الجهات ذات العلاقة".