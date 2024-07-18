منظمات إسرائيلية تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية بأحداث 7 أكتوبر

المنظمات المدنية تقول إن قرارها بتشكيل لجنة تحقيق مدنية يهدف إلى البدء في التحقيق في الأحداث وبسبب التخوف من عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتعتزم لجنة التحقيق المدنية نقل استنتاجاتها إلى لجنة تحقيق رسمية في حال تشكيلها

عائلات رهائن تتحدث لوسائل إعلام، أمس، وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية (Getty Images)

عقدت منظمات مدنية إسرائيلية مؤتمرا صحافيا في تل أبيب اليوم، الخميس، أعلنت فيه عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية في أحداث 7 أكتوبر، وذلك على خلفية رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطالب واسعة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاق الأمني وظروف شن هجوم "طوفان الأقصى".

وقالت المنظمات المدنية إن قرارها بتشكيل لجنة تحقيق مدنية يهدف إلى البدء في التحقيق في الأحداث وبسبب التخوف من عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتعتزم لجنة التحقيق المدنية نقل استنتاجاتها إلى لجنة تحقيق رسمية في حال تشكيلها، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويترأس لجنة التحقيق المدنية القاضي المتقاعد، غدعون غينات، وفي عضويتها المفتش العام الأسبق للشرطة، شلومو أهارونيشكي؛ رئيس بلدية بيسان السابق، رافي بن شيطريت؛ الضابطة برتبة عميد في الاحتياط، يهوديت غريسرو؛ والضابط برتبة لواء في الاحتياط، إيال بن رؤوفين؛ والمحاضر في موضوع الفلسفة وأحد واضعي "الكود الأخلاقي" للجيش الإسرائيلي، بروفيسور آسا كاشير.

وقال ناشطون في لمنظمات المدنية إن اللجنة تعتزم عقد ثلاث جلسات أسبوعيا. وقال رئيس اللجنة غينات إن "الدولة مرّت بحدث صعب قبل تسعة أشهر دفع فيه أثمانا قسم من الحاضرين هنا والجمهور كلّع، ومن اللائق دراسة هذا الحدث وما سبقه والاستنتاجات منه، كي نتوصل إلى تقصي الحقائق المناسب والاستنتاجات التي ينبغي استخلاصها".

وأضاف غينات أنه "ملزمون بإجراء تقصي الحقائق بأسرع ما يمكن كي نستمع إلى كافة الجهات ذات العلاقة ومعرفة ما ينبغي دفعه قدما. وسنستمع إلى جميع الجهات، ونحصل على كل المعلومات، ونطلع على كافة الوثائق ونستخلص الاستنتاجات المطلوبة".

وقال عضو اللجنة بن رؤوفين إنه "برأيي سيأتي مواطنون وجنود احتياط وستكون معلومات كثيرة هنا. وهدفنا هو أن تشكل دولة إسرائيل لجنة تحقيق رسمية. وعلينا أن نصلح الدولة".

وأضاف عضو اللجنة أهارونيشكي أنه "لن نستسلم للمصاعب وسنبحث عنها كي نضيء نقاطا على ما حدث وما يحدث اليوم. وبإمكان المجتمع المدني أن يتحمل المسؤولية".

ويعتزم ناشطو المنظمات المبادرة واللجنة من أي مواطن شارك في معارك 7 أكتوبر أو تأثر بها أو من الحرب أن يحضر إلى اللجنة كي يدلي بإفادة.

وقال قيادي في إحدى المنظمات المبادرة لتشكيل اللجنة إنه "جندنا عشرات الباحثين الذين ستكون مهمتهم جمع الأدلة. وبعد جمع الأدلة سنبني طبيعة جلسات اللجنة، وسنركز في كل جلسة على بلدة أو حدث معين".