قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية لنتنياهو: الجيش قادر على الانسحاب الكامل من قطاع غزة لمدة 6 أسابيع

أكد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية، في مداولات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بـ"صورة قاطعة"، بأن جيش الاحتلال سيكون "قادرا على الانسحاب الكامل من قطاع غزة لمدة 6 أسابيع"، في إطار صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 290 يوما.

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جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم، الإثنين؛ وأفادت إلى أن الموقف الذي قدمته أجهزة الأمن الإسرائيلية لنتنياهو "كان حازما"، علما بأن الأسابيع الـ6 تأتي في إشارة إلى المرحلة الأولى من مقترح التي من المفترض أن تتواصل 42 يوما وتشمل ما يسمى بـ"الفئة الإنسانية" في الأسرى.

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