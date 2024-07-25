غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وصافرت الإنذار تدوي شمالي البلاد

تتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميش، أنه شن عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في وقت دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وبلدات إسرائيلية حدودية لتنذر عن إطلاق طائرات مسيرة ورشقات صاروخية من الأراضي اللبنانية.

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات من سلاح الجو شنت غارات على البنى التحتية لحزب الله في مناطق العديسة وميس الجبل وشحين في جنوب لبنان. إلى ذلك، تعرضت مباني عسكرية للحزب في الخيام، لهجوم. وفي الوقت نفسه، قصفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب لبنان.

ويواصل حزب الله شن هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

وتتزايد حدة التوترات على الحدود اللبنانية منذ أسابيع، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات، مع تبادل إطلاق النار والقصف بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان وبين الجيش الإسرائيلي.