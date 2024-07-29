جريمة حرب: الجيش الإسرائيلي يحقق بتفجير قواته مجمعا لمياه الشرب في رفح

تقرير: الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقا في هذه الجريمة "بشبهة انتهاك القانون الدولي"، بعدما نشر أحد الجنود توثيقا للتفجير في الشبكات الاجتماعية وكتب إلى جانبها: "تفجير مجمع مياه تل السلطان تكريما ليوم السبت"

فجرت وحدة عسكرية إسرائيلية تابعة للواء 401 في سلاح المدرعات شبكة مركزية لمجمع مياه للشرب في مدينة رفح بموجب أوامر قادة اللواء، الأسبوع الماضي، مستخدمة متفجرات نشرتها القوات في موقع مجمع المياه الواقع في حي تل السلطان، الذي لم يخلِ الجيش الإسرائيلي سكانه.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقا في هذه الجريمة "بشبهة انتهاك القانون الدولي".

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه بالرغم من مصادقة قادة اللواء على تفجير مجمع مياه الشرب، الواقع في شمال غرب رفح وبالقرب من مناطق إنسانية التي وصفها الجيش بأنها آمنة كي يتواجد النازحون فيها، أن التفجير لم تصادق عليه القيادة العليا في مقر المنطقة الجنوبية للجيش.

Rafah | Rafah’s water reservoir blown up



Israeli soldier from the combat engineering corps sharing footage on his personal account blowing Rafah’s water reservoir in Tel Sultan neighborhood “in honor of Shabbat” as he describes it. pic.twitter.com/bpCghkOWeQ — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) July 26, 2024

ونشر أحد الجنود توثيقا للتفجير في الشبكات الاجتماعية وكتب إلى جانبها: "تفجير مجمع مياه تل السلطان تكريما ليوم السبت".

وسيتقرر في نهاية التحقيق الأولي إذا ستفتح الشرطة العسكرية تحقيقا في الجريمة. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض التعقيب على الموضوع، لكن مصادر في الجيش أكدت على صحة التفاصيل.

يشار إلى أنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، نشر الجنود الإسرائيليون عددا كبيرا جدا من الصور التي توثق جرائم حرب في أنحاء قطاع غزة، وأثارت انتقادات في أنحاء العالم، وبينها نشر الجنود صورا لهم وتؤيد الاستيطان في القطاع، وأخرى وهم يفجرون ويدمرون بنايات.

ويمتنع الجيش الإسرائيلي عن التحقيق في الغالبية الساحق من جرائم الحرب التي يرتكبها في القطاع منذ 7 أكتوبر، والإعلان عن تحقيق كهذا يأتي بهدف الادعاء أن لا صلاحية لهيئات دولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيقا في جرائمه بزعم أن الجيش بنفسه يحقق فيها.