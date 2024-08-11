جنوب لبنان: إطلاق نار إسرائيلي على أطراف الوزاني

تواصل قصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان زاعما أنها تابعة لحزب الله، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وترقب إسرائيلي لرد حزب الله المتوقع على اغتيال القيادي العسكري في الحزب، فؤاد شكر، في بيروت.

أصيب مواطن لبناني، الأحد، في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على أطراف الوزاني في جنوب لبنان، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها على بلدة عيتا الشعب، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

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واستهداف حزب الله مواقع إسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين، فيما استهدف الطيران المسير الإسرائيلي مواقع في جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك مع تواصل قصف الجيش الإسرائيليّ مواقع في جنوب لبنان زاعما أنها تابعة لحزب الله، وسط تصاعُد التوتّر في المنطقة، وترقب إسرائيلي لرد حزب الله المتوقع على اغتيال القيادي العسكري في الحزب، فؤاد شكر، في بيروت.