الجيش الإسرائيلي يوعز لجنوده بمغادرة جورجيا وأذربيجان فورا

الجيش الإسرائيلي يبرر الأمر العسكري لجنوده النظاميين وفي الاحتياط بأن جورجيا وأذربيجان قريبتان من إيران جغرافيا ولأذربيجان حدود مشتركة مع إيران وأن الحرس الثوري هدد باستهداف أهداف إسرائيلية خارج إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه أصدر أمرا عسكريا لجميع جنوده النظاميين وفي الاحتياط المتواجدين في زيارة سياحية في جورجيا وأذربيجان يقضي بأن عليهم مغادرة هاتين الدولتين فورا والامتناع عن السفر إليهما "تحسبا من انتقام إيراني"، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" اليوم، الإثنين.

وسبب حظر السفر إلى جورجيا وأذربيجان الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على جنوده هو أن هاتين الدولتين قريبتين جغرافيا من إيران، وإعلان الجيش الإسرائيلي الآن عن حظر السفر يأتي في ظل التوتر الشديد بين إسرائيل وإيران وترقب هجوما إيرانيا ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وأضافت "كان 11" أن هناك وجود إيراني في كلتا الدولتين، إلى جانب حدود مشتركة طويلة بين أذربيجان وإيران، وأن قياديين في الحرس الثوري الإيراني هددوا، يوم الجمعة الماضي، بأنهم يدرسون إمكانية استهداف أهداف إسرائيلية خارج إسرائيل.

وتعتبر جورجيا إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في إسرائيل، حيث تقلع من إسرائيل أحيانا أكثر من عشر طائرات يوميا لنقل سائحين من إسرائيل إلى جورجيا.

كذلك يقبلون في إسرائيل على السفر إلى أذربيجان من أجل السياحة فيها، وتسيّر شركة الطيران الأذرية رحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل.

وجاء في بيان للناطق العسكري الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي يجري تقييما للوضع طوال الوقت، ويعدل معلومات بشأن الدول التي يسمح للذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بدخولها".