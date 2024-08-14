أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي معاق بالحرب على غزة

ويشكو 35% من الجنود المعاقين خلال الحرب الحالية على غزة من أزمة نفسية، و37% يواجهون إصابات في أطرافهم، و68% من الجنود المعاقين في الحرب الحالية هم جنود في قوات الاحتياط

نقل جندي إسرائيلي أصيب في قطاع غزة إلى مستشفى "شيبا"، في حزيران/يونيو الماضي (Getty Images)

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن عدد الجنود الجرحى الذين اعتنت بهم قسم تأهيل الجنود المعاقين بلغ 10,056 جنديا الذين أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن، أن مدير عام الوزارة، إيال زامير، عقد اجتماعا لإدارة الوزارة جرى خلاله التداول في "إستراتيجية استيعاب والعناية بآلاف الجرحى في الحرب، إلى جانب استمرار الاعتناء بـ62 ألف جندي معاق الذين أصيبوا في حروب سابقة".

وتشير معطيات قسم تأهيل الجنود المعاقين إلى أنه يتم استيعاب أكثر من ألف جريح شديد شهريا من جراء الحرب المستمرة، إضافة إلى حوالي 530 جريحا في حروب سابقة.

ويشكو 35% من الجنود المعاقين خلال الحرب الحالية على غزة من أزمة نفسية، و37% يواجهون إصابات في أطرافهم، و68% من الجنود المعاقين في الحرب الحالية هم جنود في قوات الاحتياط، و51% منهم في سن 18 – 3- عاما و31% في سن 30 – 40 عاما.

والإصابة الأساسية لدى 2800 من الجنود المعاقين هي أزمة نفسية، بينها الهلع والكآبة وما بعد الصدمة وصعوبة التأقلم وصعوبة التواصل مع آخرين.

ويواجه أكثر من 3700 جندي معاق إصابات في الأطراف، و192 أصيبوا في الرأس، 168 أصيبوا في العيون، 690 مصاب بالعامود الفقري، و50 جنديا بُترت أطراف في أجسادهم.

ويتوقع قسم تأهيل الجنود المعاقين أن يعتني القسم بحلول العام 2030 بنحو 100 ألف جندي معاق، وأن يواجه 50% منهم أزمات نفسية.