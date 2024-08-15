إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر لدول مجاورة لإيران بينها تركيا

تحذير السفر صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إثر "التهديد النابع من جهود إيران وأذرعها باستهداف رموز دولة ومواطنين إسرائيليين"

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الخميس، تحذير سفر للمواطنين من إسرائيل الذين يزورون تركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان، التي لديها مدو مشتركة مع إيران، وطالبت المواطنين بإبداء تيقظ واتخاذ الحذر.

ويأتي تحذير السفر على إثر ما وصفته الوزارة بأنه "التهديد النابع من جهود إيران وأذرعها باستهداف رموز دولة ومواطنين إسرائيليين".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أنه "منذ بداية حرب ’سيوف حديدية’ (على غزة) صعدت إيران عملياتها من أجل استهداف غايات إسرائيلية في أنحاء العالم"، فيما التخوفات الإسرائيلية تأتي الآن في أعقاب اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران وتهديد إيران بالرد بهجوم ضد إسرائيل.

وتتخوف إسرائيل من عمليات مسلحة قد تحاول إيران وحزب الله من خلالها استهداف مواطنين من إسرائيل خارج البلاد أو ضد دبلوماسيين إسرائيليين وسفارات إسرائيلية، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.

ومنذ اغتيال هنية والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، رفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاستنفار الأمني إلى أعلى درجة، وطولب دبلوماسييها بتوخي الحذر الشديد، كما طولب بعضهم بتغيير مجرى حياتهم الروتيني وعدم المشاركة في مناسبات عامة والعمل من منازلهم.