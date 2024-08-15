اعتراض مسيرة لحزب الله فوق الجليل الغربي

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتراضه جسما مشبوها في سماء الجليل الغربي، وذلك بعد إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة المتفجرة من الأراضي اللبنانية.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معالوت ترشيحا بالجليل الغربي، وذلك في أعقاب التحذيرات من تسلل مسيرات أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وينفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

يأتي ذلك، في وقت يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وسط حالة من الترقب للرد المتوقع من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر.