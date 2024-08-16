استطلاع: 57% من الإسرائيليين يعتقدون أن مواجهة حرب إقليمية بدعم أميركي فقط

في حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، فإنه سيصبح الحزب الأكبر، و27% عبروا عن تأييدهم لإقالة غالانت، وبينهم 55% من ناخبي حزب الليكود الذي ينتمي غالانت إليه

يعتقد 57% من الإسرائيليين أن إسرائيل بإمكانها مواجهة هجوم متعدد الجبهات ضدها في إذا شاركت الولايات المتحدة في الدفاع عنها، بينما اعتبر 29% أن بإمكان إسرائيل أن تواجه هجوما كهذا بقواها الذاتية، وقال 14% إنهم لا يعرفون الإجابة على هذا السؤال، وفقا لاستطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

وقال 76% من ناخبي أحزاب المعارضة إن إسرائيل تحتاج إلى الولايات المتحدة إلى جانبها من أجل مواجهة هجوم متعدد الجبهات ضدها، فيما اعتبر 55% من ناخبي أحزاب الائتلاف أن بإمكان إسرائيل مواجهة هجوم كهذا لوحدها.

وبعد تردد أنباء مؤخرا حول احتمال أن يقيل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزير الأمن، يوآف غالانت، قال 47% إنه يعارضون ذلك، مقابل 27% الذين عبروا عن تأييدهم لإقالة غالانت، وبينهم 55% من ناخبي حزب الليكود الذي ينتمي غالانت إليه.

كذلك عارض 57% من الذين يعتزمون التصويت لحزب الليكود في انتخابات قادمة إقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأيد ذلك 18% فقط.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، لحصل الليكود على 22 مقعدا، "المعسكر الوطني" 21 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 15 مقعدا، "ييش عتيد" 14 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 9 مقاعد، حزب الديمقراطيين (العمل وميرتس) 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، فإنه سيحصل على 21 مقعدا، وسيتراجع الليكود إلى 19 مقعدا، "المعسكر الوطني" 14 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 11 مقعدا، "ييش عتيد" 11 مقعدا، شاس 8 مقاعد، الديمقراطيون 8 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 5 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد، القائمة العربية 4 مقاعد.

واعتبر 40% أن نتنياهو هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة في أعقاب انتخابات مقبلة، مقابل 39% اعتبروا أن رئيس المعسكر الوطني"، بيني غانتس، هو الأنسب للمنصب.