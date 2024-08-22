اتهام طبيب في بئر السبع واعتقال طالب بالقدس المحتلة بادعاء العضوية في "داعش"

حسب ادعاء الشرطة والشاباك، الطبيب المعتقل هو محمد عزام (34 عاما) من مدينة الناصرة ويسكن في بئر السبع، واعتقل بشبهة القيام "بنشاط أمني بإيحاء من داعش". والفتى حاول الترويج لأفكار "داعش" بين زملائه في المدرسة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك طبيبا في فترة التخصص في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، قبل حوالي شهر، بادعاء أنه أقسم الولاء لتنظيم "داعش" واستهلك مضامين التنظيم في الإنترنت، وقُدمت لائحة اتهام ضده، حسب بيان صادر عنهما اليوم، الخميس.

وجاء في البيان أن الطبيب المعتقل هو محمد عزام (34 عاما) من مدينة الناصرة ويسكن في بئر السبع، واعتقل بشبهة القيام "بنشاط أمني بإيحاء من داعش".

وادعى البيان أنه تعالى خلال التحقيق أن عزام "انضم إلى داعش كعضو وأقسم يمين الولاء للتنظيم، إضافة إلى استهلاك مكثف لمضامين إنترنت متشددة ومتماهية مع داعش على مدار فترة طويلة".

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد عزام في 8 آب/أغسطس الجاري، لكن لم يُكشف عنها سوى اليوم.

وحسب بيان آخر صادر عن الشرطة والشاباك، اليوم، فإنه تم اعتقال طالب (16 عاما) في مدرسة في بيت حنينا في القدس الشرقية المحتلة، بادعاء أنه حاول تجنيد وملاء له في المدرسة إلى تنظيم "داعش" لتنفيذ "نشاط إرهابي".

وأضاف البيان أن التحقيق ضد الطالب بدأ قبل عدة أسابيع وأنه تم تمديد اعتقال الطالب وقُدم ضده تصريح ادعاء تمهيد لتقديم لائحة اتهام.

واعتقل الطالب في بدية الشهر الحالي، وهو في الأصل من سكان شال البلاد ويسكن مع عائلته في حي (مستوطنة) التلة الفرنسية في القدس، "بشبهة العضوية في تنظيم إرهابي والتجنيد لتنظيم إرهابي".

وحسب بيان الشرطة والشاباك، فإنه تعالى الاشتباه خلال التحقيق أن الطالب، الذي يدرس في قسم الإلكترونيات والفيزياء، حاول الترويج لأفكار "داعش" بين زملائه في المدرسة، وأن كنيته كانت على اسم أحد قادة "داعش"، وأنه تم العثور في هاتفه المحمول على مضامين متعلقة بالتنظيم، وبينها شريط مصور يشرح إعداد عبوة ناسفة وفتاوى حول عمليات انتحارية.

وتابع البيان أن قسما من المعلمين في المدرسة كانوا يعلمون بشأن الطالب بادعاء أنهم كانوا يسمونه "دعدوش"، وأنه سيُنقل تقرير حول المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.