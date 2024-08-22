استطلاعان: تأرجُح الصدارة بين الليكود و"المعسكر الوطني".. نتنياهو أنسب لرئاسة الحكومة من غانتس ولبيد

أظهر استطلاعان تقدُّم نتنياهو على منافسيْه الحالييْن، بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لبيد، بشأن الأنسب لشغل منصب رئيس الحكومة، غير أن بينيت يتفوّق على نتنياهو، وبفارق كبير نسبيًّا.

أظهر استطلاعان للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، تأرجُح صدارة الأحزاب الإسرائيلية التي تتحصّل على أكبر عدد من المقاعد في حال أُجريت انتخابات اليوم، بين حزبَي الليكود و"المعسكر الوطني"، فيما تفوّق رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، على رئيس الحكومة الحاليّ، بنيامين نتنياهو، بالسؤال بشأن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، إذا ما أُجريت انتخابات اليوم.

وفي حين أظهر استطلاع نشرته هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، تقدُّم حزب رئيس الحكومة، بالتحصّل على 24 مقعدا، مقابل 21 مقعدا لـ"المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس؛ أشار استطلاع القناة الإسرائيلية 12 إلى تساوي الحزبين بـ22 مقعدا، لكلّ منهما.

وأظهر الاستطلاعان تقدُّم نتنياهو على منافسيْه الحالييْن، بيني غانتس، ورئيس المعارضة يائير لبيد، بشأن الأنسب لشغل منصب رئيس الحكومة، غير أن بينيت يتفوّق على نتنياهو، وبفارق كبير نسبيًّا.

وإذا ما أجريت الانتخابات اليوم، فإن النتائج ستكون وفق القناة الإسرائيلية 12 كالآتي: "المعسكر الوطني" - 22 مقعدا؛ الليكود - 22؛ "ييش عيتد" - 15؛ "يسرائيل بيتينو" - 14؛ "الديمقراطيون (العمل و’ميرتس’)" - 11؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "عوتمسا يهوديت" - 8؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الجبهة والعربية للتغيير" - 5؛ القائمة الموحدة - 5.

ووفق نتائج "كان 11"، فإن النتائج ستكون كالآتي: الليكود - 24 مقعدا؛ "المعسكر الوطني" - 21 مقعدا؛ "يسرائيل بيتينو" - 14؛ "ييش عيتد" - 13؛ "شاس" - 10 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" - 8؛ "الديمقراطيون" - 8؛ "عوتمسا يهوديت" - 8؛ "الجبهة والعربية للتغيير" - 5؛ القائمة الموحدة - 5؛ الصهيونية الدينية 4.

أيّهم الأنسب لرئاسة الحكومة؟

ووفق استطلاع القناة 12، فإنه في ما يتعلق بأيّ المسؤولين الإسرائيليين أكثر ملاءمة لشغل منصب رئيس الحكومة، فقد قال 30% من المستطلعة آراؤهم إن غانتس مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، بينما يتقدّم عليه رئيس الحكومة الحاليّ، بفاريق بسيط، إذ تحصّل على 32% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، فيما عدّ 33% أن أيًّا منهما لا يصلح للمنصب.

وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتقدم الأول بفارق، إذ يحصل على 35% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل لبيد على نسبة 27% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب. وعدّ 34% أن أيًّا منهما لا يصلح لشغل المنصب كذلك.

وفي مقارنة بين بينيت ونتنياهو، يتقدّم الأول ويحصل على 39% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما يحصل نتنياهو على نسبة 31% من الأشخاص الذين يرون أنه الأنسب لشغل المنصب؛ فيما قال 25% من المشاركين في الاستطلاع، إن كليهما غير مناسب لشغل المنصب.

وبحسب استطلاع "كان 11"، فإنه في ما يتعلق بمسألة الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، يتفوق نتنياهو على غانتس بنسبة 36% مقابل 30% للأخير، فيما أجاب 34% من المستطلعة آراؤهم بـ"لا أحد منهما".

وفي مقارنة بين نتنياهو ولبيد، يتفوّق نتنياهو بفارق أكبر، بنسبة 37% مقابل 28% لرئيس المعارضة الإسرائيلية، فيما رأى 35% من المشاركين في الاستطلاع إن أيًّا منهما لا يصلح لشغل المنصب.

وأُجري استطلاع "كان 11"، الخميس، على عيّنة من 605 من الإناث والذكور الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 عاما، عبر نموذج في الإنترنت، في حين أُجري استطلاع القناة 12 من قِبل "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع.