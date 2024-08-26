المفاوضات متواصلة دون تحقيق اختراق: مصر تجدد رفضها لتواجد إسرائيلي في محور فيلادلفيا

مسؤول مصري رفيع المستوى يقول إن مصر تؤكد خلال المحادثات أنها لن توافق على الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح؛ مسؤول أميركي يرى أن المحادثات "مثمرة وجيدة وتجرى بروح إيجابية"، ورغم ذلك، الخلافات لا تزال كبيرة.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سلسلة من الاجتماعات بعد عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي يقوده رئيس الموساد، دافيد برنياع، من القاهرة، لخصها مسؤول إسرائيلي تحدث للقناة 13 مساء اليوم، الإثنين، قائلا إن المحادثات التي أجريت في اليومين الماضيين، لم تسفر عن حدوث اختراق يسمح بالتقدم نحو التوصل لاتفاق على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجددت مصر، الإثنين، رفضها أي تواجد لقوات الاحتلال الإسرائيلية على حدودها مع قطاع غزة، بحسب ما نقلت "قناة القاهرة" الإخبارية المقربة من السلطات، عن مصدر مسؤول رفيع المستوى.

وقال المصدر: "مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا"، في إشارة إلى أطراف المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المصدر "مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد شدد في أكثر مناسبة خلال الأيام الماضية، تمسكه بتحقيق "جميع أهداف الحرب" قبل وقف النار، معتبرا أن "هذا يتطلّب تأمين الحدود الجنوبية" للقطاع مع مصر.

وفي بيانات مصورة ومكتوبة وأحاديث علنية وأخرى في الغرف المغلقة، يشدد نتنياهو على أن إسرائيل متمسكة بإبقاء قواتها في غزة خصوصا عند الشريط الحدودي بين القطاع ومصر، وكذلك في ممر نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وأتت تصريحات المصدر المصري فيما تُبذل جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتجنب حرب أوسع نطاقا في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر في ضاحية، بيروت الجنوبية.

واستندت المحادثات، التي استضافت القاهرة أحدث جولاتها، إلى الإطار الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر أيار/مايو ووصفه بأنه مقترح إسرائيلي. والأحد، قال مسؤول في حماس إن وفد الحركة غادر القاهرة بعد لقاء مع الوسطاء المصريين والقطريين.

المفاوضات تتواصل في القاهرة والخلافات "لا تزال كبيرة"

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم، بأنه المحادثات التي تعقدها الفرق المهنية متواصلة في القاهرة، ومن المتوقع أن تستمر يوما إضافيا على الأقل حتى تتمكن الجهات المعنية من التوصل إلى قرار نهائي بشأن مصير المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الهدف من مواصلة المحادثات التي كانت قد بدأت في الدوحة، الأسبوع الماضي، واستؤنفت في القاهرة هذا الأسبوع، هو تلخيص جميع النقاط المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى الأسرى.

وأفادت الصحيفة بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، الذي يدير المحادثات نيابة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، أوصى الأطراف بتقليل التصريحات العلنية والحفاظ على أقصى درجة من السرية.

ومع ذلك، أكد مسؤولون أميركيون في وقت سابق اليوم لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الخلافات بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم، "لا تزال كبيرة نسبيًا".

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "الفرق المهنية في القاهرة تناقش جميع القضايا المطروحة، وعلى رأسها عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، وقوائم الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابلهم، ومفاتيح الاتفاق (عدد الأسرى الذين ستشملهم الصفقة مقابل كل رهينة) وكذلك حق الأطراف على الاعتراض.

كما تناقش المحادثات خريطة نشر قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب الصحيفة التي رجحت أن يتم حسم هذا الملف الشائك إلى مرحلة لاحقة من المحادثات التي تتواصل غداة عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من القاهرة.

نفت إسرائيل تقارير صحافية تفيد بأن تل أبيب وافقت على مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة وتشغيل معبر رفح، ورفضت أيضًا التقارير التي تفيد بأن فريق التفاوض الإسرائيلي ليس لديه صلاحية لمناقشة قضية محور فيلادلفيا التي يبدو أن حسمها سيتأجل إلى مراحل لاحقة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن "الوسطاء طلبوا تحديد مدة زمنية لمواصلة المحادثات، ويتحدثون عن يوم أو يومين آخرين، أي حتى يوم الأربعاء على أبعد تقدير"، وشددت على أن "لم يتم تحقيق اختراق في المحادثات في القاهرة"، فيما اعتبرت أن عدم "تفجرها بالكامل" يعد إنجازا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن المحادثات في القاهرة، بما في ذلك التي أجريت مع ممثلي حماس، كانت "مثمرة وجيدة" وأجريت بروح إيجابية من قبل جميع الأطراف بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ.

وأضاف المسؤول الأميركي: "العملية ستستمر خلال الأيام المقبلة من خلال فرق مهنية لمعالجة المشاكل والتفاصيل المتبقية". وأضاف: "بيرنز سيواصل جهوده لتحقيق اختراق، على الرغم من الصعوبات".

في المقابل، نقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي رفيع (لم تسمه) أنه "تم إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة لكن هناك ما ينبغي عمله بشأن التفاصيل النهائية".

وأوضح المسؤول أن "التقدم في المفاوضات لا يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل"، مشيرا إلى أن "نقاط الخلاف المتبقية رغم أهميتها ينظر إليها على أنها قابلة للتغلب عليها".

وقال إن "المقترح الحالي يقضي بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من النقاط ذات الكثافة السكانية العالية"، وأفاد بأن "الخلاف الحالي يدور حول أي النقاط على طول ممر فيلادلفيا سيتم تعريفها على أنها عالية الكثافة السكانية".