منظمة المعلمين تعلن الإضراب في المدارس الثانوية الأحد

رئيس منظمة المعلمين: "إذا دعاني نتنياهو إلى طاولة المفاوضات، فسأحضر، لكننا لا نثق بالسياسيين". ووصف وزير التربية والتعليم بأنه "دمية" و"خرقة" بأيدي وزارة المالية. وقال إن "كيش موجود بالخطأ في وزارة التربية والتعليم"

أعلن رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، اليوم الأربعاء، عن إضراب في المدارس الثانوية في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إنه "منظمة المعلمين لن تفتتح السنة الدراسية في الأول من أيلول/سبتمبر، ونحن مضربون".

وأضاف أنه "إذا دعاني (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو إلى طاولة المفاوضات، فسأحضر، لكننا لا نثق بالسياسيين".

وتابع أنه "إذا حدثت أمور فإننا سنأخذها بالحسبان. وعليهم أن يقدموا لنا اقتراحا نتمكن من قبوله. ولا يوجد أي موعد حاليا لاجتماع آخر، وهم يماطلون. والحكومة غير معنية بأن تدفع (ترفع الأجور) وهم يريدون الإضراب".

واتهم إيرز الحكومة بأنها تستغل فترة الحرب من أجل مصالحها، "ونحن نعمل ونسهم بأقصى ما يمكننا وأكثر من ذلك أيضا. وعلى الحكومة أن تأخذ بالحسبان احتياجات الدولة، وهي تحاول استغلال الحرب وإنشاء جهاز تعليم جيد فقط لأولئك الذين لديهم المال. وهذا أمر يفوق الجريمة".

ووصف إيرز وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، بأنه "دمية" و"خرقة" بأيدي وزارة المالية. وقال إن "كيش موجود بالخطأ في وزارة التربية والتعليم لأنهم لم يقترحوا عليه منصبا آخر. وأنا أشفق عليه، ولديه مشاكل كثيرة ولا يحدث شيء. وهو يحاول وحسب المناورة بين الأجهزة ويكتشف عجزه. وهو دمية خرقة بأيدي وزارة المالية ولا يهمه شيء".

من جانبه، هدد كيش في رسالة وجهها إلى المعلمين في المدارس الثانوية، اليوم، بأنه إذا أضربوا عن العمل في مطلع السنة الدراسية، يوم الأحد المقبل، فإن كافة علاوات الأجور التي وُعدوا بها ستُلغى، ولن يحصلوا على الزيادة في رواتبهم التي وُعدوا بها في بداية العام الدراسي الماضي أيضا، والتي لم تدفع لهم منذئذ.