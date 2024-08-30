استطلاع: حزب جديد برئاسة بينيت سيكون الأكبر في الكنيست

حزب بينيت يحصل على 23 مقعدا، وتراجع تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة إلى 40 مقعدا، مقابل 47 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي، وتمثيل الأحزاب العربية لا يتأثر بوجود بينيت أو بدونه

بينيت يلقي كلمة في مظاهرة في نيويورك، نيسان/أبريل، تطالب بإعادة الرهائن (Getty Images)

أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة "معاريف" المنشور اليوم، الجمعة، أن عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، إلى الحياة السياسية وخوضه الانتخابات المقبلة برئاسة حزب جديد، من شأنه أن يغير موازين القوى الحزبية.

وفي هذه الحالة، توقع الاستطلاع حصول حزب بينيت على 23 مقعدا في الكنيست، وأن معظم الأصوات لحزب كهذا من ناخبين مترددين ومن أحزاب في المعارضة، خاصة كتلة "المعسكر الوطني" وحزب "يسرائيل بيتينو".

وبذلك، ستتراجع قوة الأحزاب الصهيونية في المعارضة من 59 مقعدا في الكنيست بحال لم يخض حزب بينيت الانتخابات، إلى 40 مقعدا في حال خاض حزب كهذا الانتخابات، لكن في حال انضمام بينيت إلى الأحزاب الصهيونية في المعارضة فإن هذه ستكون كتلة مدعومة من أغلبية 63 مقعدا في الكنيست، بعد انتقال أربعة مقاعد من أحزاب الائتلاف إلى أحزاب المعارضة.

وفيما يتعلق برئيس الحزب الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، أيد 40% بيني غانتس مقابل 39% أيدوا بنيامين نتنياهو؛ وأيد 46% نتنياهو مقابل 34% الذين أيدوا يائير لبيد؛ لكن بينيت تفوق على نتنياهو بحصوله على تأييد 49% مقابل 35% لنتنياهو.

وفي حال جرت الانتخابات للكنيست الآن وخاضتها الأحزاب الحالية، بدون حزب برئاسة بينيت، فإن حزب الليكود سيتراجع بمقعد واحد مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي ويحصل على 21 مقعدا، وهو عدد المقاعد نفسه الذي تحصل عليه كتلة "المعسكر الوطني" وبزيادة مقعد واحد عن الأسبوع الماضي.

ويرتفع تمثيل "يسرائيل بيتينو" بمقعد ويحصل على 15 مقعدا، مقابل تراجع "ييش عتيد" بمقعد ويحصل على 14 مقعدا، ويحصل حزب "الديمقراطيون" (العمل وميرتس) على 9 مقاعد، ويتراجع حزب "عوتسما يهوديت" بمقعد ويحصل على 9 مقاعد، حزب شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد بزيادة مقعد عن الأسبوع الماضي، الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد بزيادة مقعد، وتراجع القائمة الموحدة بمقعد وتحصل على 4 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد.

وفي حال خاض بينيت الانتخابات على رأس حزب جديد، فإن حزبا كهذا سيحصل على 23 مقعدا، الليكود 19 مقعدا، "المعسكر الوطني" 14 مقعدا، "ييش عتيد" 11 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد، شاس 9 مقاعد، "عوتسما يهوديت" 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "الديمقراطيون" 6 مقاعد، الجبهة – العربية للتغيير 6 مقاعد، الصهيونية الدينية 4 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وبذلك يكون تمثيل أحزاب الائتلاف 47 مقعدا، مقابل 40 للأحزاب الصهيونية في المعارضة، و23 مقعدا لحزب بينيت، و10 مقاعد للأحزاب العربية.