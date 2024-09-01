العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

أعلنت عائلات 6 أسرى إسرائيليين، اليوم الأحد، مقتلهم في غزة، فيما أعلن البيت الأبيض انتشال الجيش الإسرائيلي 6 جثث من نفق في رفح أمس السبت، بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الأسرى ظهر حيا قبل شهور في شريط مصور نشرته كتائب القسام وطالب نتنياهو بالإسراع بتبادل الأسرى. وهو أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية وأعلن عن مقتله صباح اليوم.

وأوضحت أنه بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة: هناك 101 أسير ما زالوا في غزة، منهم 35 أعلن عن مقتلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن المختطفين الستة هم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، والكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

الأسرى الذين الستة الذين استعاد الجيش جثثهم كانوا على قيد الحياة قبل أيام قليلة

وأفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن الأسرى الذين الستة الذين استعاد الجيش جثثهم كانوا على قيد الحياة قبل أيام قليلة.

وذكر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه معلومات مسبقة حول مكان الأسرى الستة، ووجدوا جراء البحث في أنفاق قرب النفق الذي عثر فيه على الأسير فرحان القاضي.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خطفوا خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وقال بايدن في بيان "في وقت سابق السبت، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن... كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو تخلى عن الأسرى

وعلق منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين على ذلك بالقول إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تخلى عن الأسرى، وابتداء من اليوم البلاد ستهتز، ودعت الجمهور الإسرائيلي للاستعداد لذلك، بحسب ما ورد في بيان لها.

ودعا رئيس حزب العمل يائير غولان، للخروج والتظاهر اليوم، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد: "أبناؤنا وبناتنا تم التخلي عنهم وهم يموتون بالأسر ونتنياهو منشغل بالخدع".

وقالت عضو الكنيست نعمة لازيني: "سنخرج اليوم جميعا إلى الشوارع، لقد قتلهم التخلي - الكارثة تستمر والحزن يسحقنا، سنقاوم ونهز البلاد، لأنه بخلاف ذلك ليس هناك قيامة".

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك، للعصيان المدني بعد إعلان جيش الاحتلال عن إعادة جثث 6 أسرى من قطاع غزة، وقال إن نتنياهو لا يريد وقف الحرب، ويجب إسقاطه.

حماس في بيان سابق: فقد الاتصال بمسلحين يحرسون 4 رهائن

يذكر أنه في يوم 13 أيار/ مايو الماضي، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إنها فقدت الاتصال بمسلحين يحرسون 4 من الرهائن في غزة، من بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبيرغ بولين.

وجاء في البيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة ممن تحرس 4 من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش غولدبيرغ بولين".

ووجه غولدبيرغ بولين مناشدة إلى نتنياهو في وقت سابق لإطلاق سراحه وذلك في رسالة مصورة نشرتها القسام في أواخر نيسان/أبريل الماضي.