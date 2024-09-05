لبيد: تحقيق مراقب الدولة في 7 أكتوبر مسرحية تخدم نتنياهو

لبيد يقول خلال لقائه مع طاقم تقصي الحقائق حول أحداث 7 أكتوبر من مكتب مراقب الدولة إنه "لا أؤمن بنزاهة هذا التحقيق. فهذا مراقب لديه ولاء، وأوعز بإجراء التحقيق فقط من أجل مساعدة نتنياهو على التهرب من تشكيل لجنة تحقيق

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال لقائه مع طاقم تقصي الحقائق حول أحداث 7 أكتوبر من مكتب مراقب الدولة اليوم، الخميس، إنه لا يثق بنزاهة مراقب الدولة، متنياهو إنغلمان، وأنه بتشكيله طاقم تقصي الحقائق يساعد بتهرب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأضاف لبيد أنه "لا أؤمن بنزاهة هذا التحقيق. فهذا مراقب لديه ولاء، وأوعز بإجراء التحقيق فقط من أجل مساعدة رئيس الحكومة نتنياهو على التهرب من واجبه بتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وتابع أنه "بدلا من التحدث عن مسؤولية وتحقيقات موضوعية، فإن الأجدى أن يهتم المراقب بألا يمزقوا ويغيروا بروتوكولات في مكتب رئيس الحكومة ويشكلوا لجنة تحقيق رسمية بشكل فوري".

وأشار لبيد إلى أنه "أفترض وآمل بأن الحاضرين هنا هم أشخاص نزيهون، لكن لأسفي هذا ليس ما أعتقد حيال دوافع المراقب بفتح هذا الحقيق، وأنا شخص يلتزم بالقانون ولذلك سأجيب على أسئلتكم، لكن مقتنع بأن هذا التحقيق هو مسرحية خطط لها المراقب في خدمة نتنياهو".