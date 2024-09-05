معطيات إسرائيلية: حزب الله يكثف هجماته على إسرائيل في آب بأعلى معدل منذ بدء الحرب

المعطيات الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله نفذ أكثر من 1,307 عملية إطلاق صاروخية على مواقع إسرائيلية في أغسطس، وهو العدد الأكبر منذ بدء المواجهات. إذاعة الجيش تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الهجمات مقارنة بالأشهر السابقة.

نفذ حزب الله أكثر من ألف و307 عمليات إطلاق صاروخية على مواقع إسرائيلية خلال آب/ أغسطس الماضي، وهو العدد الأكبر في شهر واحد في إطار المواجهات المتواصلة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة.

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جاء ذلك وفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن جهاز الأمن العام (الشاباك) وأوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس؛ وذكرت أنه حزب الله نفذ خلال آب/ أغسطس ما معدله 42 عملية إطلاق يوميا.

ويشكل حجم عمليات الإطلاق الصاروخية في آب/ أغسطس الماضي، زيادة بمعدل أربعة أضعاف مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، الذي شهد تنفيذ 334 عملية إطلاق من الجنوب اللبناني.

وبحسب المعطيات، نفذ حزب الله خلال شهر تموز/ يوليو الماضي ألف و91 عملية إطلاق من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، و855 في حزيران/ يوينو، وألف في أيار/ مايو، و750 في نيسان/ أبريل وكذلك في آذار/ مارس، و534 في شباط/ فبراير.

ويطالب حزب الله بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة، وأسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وتشير معطيات الشاباك بـ"رصد إطلاق 116 صواريخ من غزة في آب/ أغسطس، و216 في تموز/ يوليو، و205 في حزيران/ يونيو، و452 في أيار/ مايو، و113 في نيسان/ أبريل، و104 في آذار/ مارس، و165 في شباط/ فبراير، و357 في يناير".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى احتمال اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، وقالت إن الوضع "يغلي" في المنطقة الحدودية. وأفادت بأن حزب الله بات يرفع من وتيرة الهجمات ويوسع نطاقها لتصل إلى مديات أبعد ومواقع جديدة في شمال إسرائيل.

وعلى صلة، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه أجرى، الثلاثاء، تمرين استعداد بقيادة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفيلق الشمالي، ساعر تسور، وبمشاركة قادة الفرق والقواعد العسكرية وقادة آخرين.

وذكر أن التمرين "تضمن مناقشة السيناريوهات المختلفة على ضوء تطور القتال في الجبهة الشمالية، والرد العملياتي الملاءم لكل سيناريو".

وقال إنه في إطار التمرين "تم استعراض الوضع الحالي والتعلم المشترك بهدف تعزيز والحفاظ على الاستعداد والجاهزية لتنفيذ خطة الهجوم في الجبهة الشمالية".