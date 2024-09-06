الإضراب في المدارس الثانوية يتواصل الأحد

رئيس منظمة المعلمين: "مستمرون في الكفاح. وسيستمر الإضراب يوم الأحد ولن تجري الدراسة في الثانويات وفي الصفوف 13 و14"* رئيس لجنة أولياء الأمور القطرية تطالب نتنياهو بالتدخل: "لن نقبل بجيل ضائع"

أعلن رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، اليوم الجمعة، أن الإضراب في المدارس الثانية سيستمر بعد غد، الأحد، فيما تحاول لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية ممارسة ضغوط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كي يعمل شخصيا على إنهاء الإضراب.

وجاء في رسالة بعثها إيرز إلى أعضاء منظمة المعلمين أنه "مستمرون في الكفاح. وسيستمر الإضراب يوم الأحد ولن تجري الدراسة في الثانويات وفي الصفوف 13 و14".

من جانبها، بعثت رئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، ميروم شيف، رسالة إلى نتنياهو، في أعقاب تصريح إيرز بأن الإضراب قد يستمر شهرين، وكتبت أنه "لن نوافق على أن يكون طلاب الثانويات جيلا ضائعا في دولة إسرائيل".

وأضافت في رسالتها إلى نتنياهو أن "عليك وضع ثقلك كله وإنهاء هذا النزاع على الفور. والتخلي عن هذا الجيل من الأولاد هو تخل عن مستقبل دولة إسرائيل".

وتابعت شيف: "رئيس الحكومة نتنياهو، هذه الأزمة تحدث خلال مناوبتك، ونطلب منك أن تضع ثقلك كله، أو تعيين مندوب عنك تكون لديه صلاحيات ومسؤولية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف وعدم التوقف إلى حين يتم التوصل إلى حل يسمح بعودة بناتنا وأبناءنا إلى مقاعد الدراسة".

وأضافت أن "واجبنا كأولياء أمور وواجبكم كحكومة التيقن والاهتمام بتنفيذ كل ما يلزم من أجل حل الأزمة من أجل مستقبل الأولاد والتعليم والدولة".