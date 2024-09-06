بلينكن: يوجد توافق على 90% بالمفاوضات على تبادل أسرى وهدنة

بلينكن يعتبر أنه يتعين على إسرائيل وحركة حماس حل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأشار إلى أنه لا تزال هناك خلافات بسبب إصرار نتنياهو على بقاء قوات في محور فيلادلفيا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في إفادة صحافية الليلة الماضية، أنه يتعين على إسرائيل وحركة حماس حل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن إنه "بناء على ما رأيته، جرى التوافق على نحو 90 بالمئة، لكن هناك قضايا قليلة بالغة الأهمية لا تزال عالقة"، بما في ذلك موضوع محور فيلادلفيا.

وذكر أن هناك أيضا بعض الخلافات حول كيفية تنفيذ اتفاق تبادل أسرى.

وأضاف بلينكن أنه "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل، وأن تنقل قطر ومصر لحماس، أفكارنا نحن الثلاثة، بشأن كيفية حل المسائل العالقة المتبقية".

وطرح الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 31 أيار/مايو، مقترحا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من ثلاث مراحل، لكن بعد أن عبرت حماس عن موافقتها على المقترح، أضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، شروطا تجعل التوصل إلى اتفاق صعب جدا، إذا اشترط أن يشمل الاتفاق بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفي ومحور "نيتساريم"، فيما تطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وهذا الأسبوع، انضمت تركيا وخمس دول عربية من بينها السعودية، فضلا عن السلطة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال من الممكن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، قال بلينكن "لا تزال هناك فرصة" للقيام بذلك إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.