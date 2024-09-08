الحرب تدخل شهرها الـ12: 1664 قتيلا و101 أسير و143 ألف نازح إسرائيلي

إطلاق قرابة 20 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيرة من قطاع غزة ولبنان باتجاه إسرائيل. وانطلقت صافرات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية، وطولب سكانها بالدخول إلى أماكن آمنة حوالي 15 ألف مرة

قُتل خلال الحرب على غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تدخل شهرها الـ12، اليوم الأحد، 1664 إسرائيليا، بينهم 706 جنود، وفق معطيات نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب.

وقُتل 50 إسرائيليا، بينهم 24 جنديا، في الجبهة مقابل لبنان، التي رُصد فيها إطلاق حوالي 7,600 صاروخ ومقذوف وطائرة مسيرة من لبنان وسورية، وتم إخلاء 68 ألف إسرائيل من 43 بلدة.

ولا يزال 101 أسير إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، التي خلالها إخلاء حوالي 143 ألف إسرائيلي من بيوتهم، كما تم إطلاق قرابة 20 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية وطائرة مسيرة من قطاع غزة ولبنان باتجاه إسرائيل.

وانطلقت صافرات الإنذار في 935 بلدة إسرائيلية، وطولب سكانها بالدخول إلى أماكن آمنة حوالي 15 ألف مرة، وفقا لمعطيات المعهد.

وفي أعقاب شن إسرائيل الحرب على غزة، سُجل انطلاق 7,721 صافرة إنذار في تشرين الأول/أكتوبر، وتراجع هذا إلى العدد في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1303 صافرات إنذار، وإلى 1277 صافرة إنذار في كانون الأول/ديسمبر.

واستمر تراجع عدد الصافرات في الأشهر التالية، ثم ارتفع إلى أكثر من ألف صافرة إنذار، في نيسان/أبريل، على إثر الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، في 14 نيسان/أبريل.